به گزارش خبرنگار مهر، تیم امید کشورمان پس از پیروزی قاطع 4 بر یک در دیدار نخست مقابل ترکمنستان فردا چهارشنبه و از ساعت 14:30 در ورزشگاه "تاون مین" شهر گوانگجو چین دومین دیدار خود را در گروه B مرحله مقدماتی مقابل تیم بحرین برگزار خواهد کرد.

تیم بحرین که با شکست سنگین 3 بریک مقابل ویتنام گام به دیدار با ایران می گذارد، برای باقی ماندن در جدول و فرار از خطر حذف نهایت تلاش خود را برای کسب امتیاز در این دیدار به کار خواهد گرفت و چنین انگیزه‌ای در اردوگاه رقیب می طلبد تا بازیکنان امید با هوشیاری و فوتبالی سنجیده و منطقی برای پیروزی و کسب سه امتیاز این دیدار تلاش کنند.

تیم امید که به اذعان مربیان خود به دلیل در اختیار نداشتن تمامی نفرات در تمرینات پیش از اعزام هنوز با هماهنگی کامل و شرایط تیمی لازم فاصله دارد در دیدار با ترکمنستان هرچه از زمان بازی گذشت به شکل تیمی بهتری رسید بطوری که در دقایق پایانی با ارائه فوتبالی هماهنگ و رو به جلو حریف را به شکست واداشت.

کادرفنی تیم امید قطعا نتیجه دیدار با ترکمنستان را ملاک قضاوت و ارزیابی خود از شرایط تیمی مورد نظر خود از تیم امید قرار نخواهند داد، چرا که هنوز مشکلات بسیاری در خط دفاع و حمله تیم امید وجود دارد و آنها امیدوارند این مشکلات در روند مسابقات بهبود یابد و تیم امید به انسجام و هماهنگی لازم برای دیدارهای سخت نزدیک شود.

از سوی دیگر آنچه از نتیجه دیدار ویتنام - بحرین در دیدار نخست دو تیم برمی آید، دومین حریف ایران در بازی‌های آسیایی نباید تیمی قوی‌تر از ترکمنستان باشد و تیم امید بحرین با سابقه‌ای که از فوتبال گروهی و بازی تیمی این کشور سراغ داریم، فاصله زیادی دارد و ویتنام با تحمیل شکست 3 بر صفر به بحرین در واقع نتیجه‌ای دور از انتظار را رقم زد.

البته با این پیش شرط که دیگرحریف آسانی وجود ندارد و هیچ تیمی نمی تواند خود را در حاشیه امنیت بداند، باید به بحرین با وجود شکست در دیدار نخست به چشم حریفی قابل احترام نگریست که قطعا برای فرار از خطر حذف شدن در مرحله مقدماتی تمام تلاش و توان خود را برای پیروزی مقابل ایران به کار خواهد گرفت.

علاوه بر این نباید از کنار حساسیت‌های همیشگی فوتبال ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم به سادگی گذشت و فراموش نکرد که تیم‌های عربی همواره و در هر تورنمنتی با انگیزه‌های متفاوتی مقابل تیم‌های ایرانی صف‌آرایی می کنند.

فوتبال ایران سابقه ناکامی‌های سختی را برابر تیم‌های عربی در حافظه تاریخی خود دارد و بارها در شرایطی که برتری‌های محسوسی نسبت به این تیم‌ها داشته‌ایم به واسطه ساده انگاری و ضعیف دانستن حریف در نهایت نتوانسته‌ایم به نتایج مورد نظر دست یابیم .

چنین شرایطی مسئولیت کادرفنی تیم امید را دوچندان می کند تا به خوبی وضعیت حریف و حساسیت‌های این مسابقه را برای بازیکنان امید تبیین کنند و تیم را از نظر روحی و روانی برای یک مسابقه سنگین و نزدیک آماده نمایند.

هرچند برد پرگل مقابل ترکمنستان آنهم در نخستین دیدار بازی‌های آسیایی بازیکنان امید را در شرایط روحی بالایی قرار داده و آنها را برای ادامه حضور در تورنمنت بازی‌های آسیا باانگیزه‌تر کرده است اما این برد نباید به غرور بازیکنان امید منجر شود نکته‌ای که کادر فنی نیز بر آن اذعان داشتند و اعتراف کردند که امیدها راه سخت و طولانی تا رسیدن به دیدار فینال در پیش دارند.

با این شرایط به نظر می رسد با توجه به حساسیت امتیازی دومین دیدار تیم امید در بازی‌های آسیایی کادرفنی تیم را حداقل در نیمه اول دیدار با بحرین با کمترین تغییرات روانه میدان کنند اما درصورتیکه روند مسابقه با نتیجه گیری تیم کشورمان همراه باشد قطعا نفرات ذخیره به ویژه به جای نفرات بزرگسال در ترکیب تیم امید قرار خواهند گرفت تا تمام بازیکنان برای این مسابقات محک جدی بخورند.

تیم امید با توجه به در اختیار نداشتن نفرات کامل خود در اردوهای آماده سازی ناگزیر است از فرصت بازی‌های مقدماتی برای ساختن تیمی که اندیشه فتح پنجمین جام قهرمانی بازیهای آسیایی را در سر می‌پروراند، استفاده کند. این هدف مقابل تیم‌های ترکمنستان، بحرین و ویتنام و حتی حریفان مراحل یک هشتم نهایی و یک چهارم نهایی قابل دستیابی است.