دعوت از خوانندگان کشور آذربایجان به ایران غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، محمدعلی غفارزاده اظهار داشت: گاهی شهروندان در مراسم جشن و عروسی اقدام به دعوت از خوانندگان کشور آذربایجان برای برگزاری مراسم‌های خود می‌کنند که ضمن غیرقانونی بودن آن مشکلات متعددی را در بروز ناهنجاری‌های فرهنگی در آینده در بین اقشار مختلف مردم محتمل خواهد کرد.

غفارزاده همچنین هشدار داد: حضور و اسکان دادن اتباع خارجی در منازل مردم تبعات جبران‌ناپذیر داشته و پیگرد قانونی را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: آن دسته از اتباع خارجی که قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران را دارند در صورت حضور در منازل آشنایان و اقوام خویش باید ظرف 72 ساعت حضور نامبردگان به صورت مکتوب به پلیس مهاجرت و اتباع خارجی نیروی انتظامی اعلام و کسب تکلیف شود.

رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت اتباع خارجی استان ادامه داد: در غیر این صورت باید در هتل یا مسافرخانه‌های سطح شهر اقامت کنند تا اقدامات کنترلی لازم از جانب اداره‌های نظارت بر اماکن عمومی و اتباع خارجی این پلیس معمول شود.

غفارزاده گفت: اخیرا عده‌ای از اتباع خارجی به ویژه آذربایجانی‌ها برای اقدامات نامشروع و غیرقانونی خود، اقدام به اسکان در منازل شهروندان تبریزی می‌کنند که استمرار این موضوع ضمن عدم دسترسی بر چگونگی حضور و فعالیت اتباع خارجی، احتمال بروز مسائل امنیتی ،سیاسی و اخلاقی را متصور و محرز می‌گرداند.

این مقام انتظامی افزود: لازم است شهروندان گرامی بدانند حضور اتباع خارجی در منازل آنها باعث بوجود آمدن تبعات جبران‌ناپذیر در آینده و پیگردهای قانونی از جانب پلیس گذرنامه می‌شود.