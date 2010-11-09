اتحادیه های کارگری فرانسه از دور جدید اعتراضات خبر دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه های کارگری فرانسه تصمیم گرفتند تا در راستای ادامه فشار بر دولت سارکوزی و تصمیم آن در رابطه با افزایش سن بازنشستگی دور تازه ای از اعتراضات را از سر بگیرند.

اتحادیه های بزرگ و عمده تجاری فرانسه در بیانیه مشترکی که روز دوشنبه منتشر کردند اعلام داشتند: تظاهرات گسترده در روز 23 نوامبر می تواند فشارهای لازم را به دولت فرانسه به منظور انجام اصلاحات در همه پرسی مربوط به قانون بازنشستگی وارد کند.

دولت فرانسه چندی پیش با ارائه لایحه ای سن بازنشستگی را در این کشور از 60 سال به 62 سال افزایش داد. این اقدام دولت فرانسه موجب ناآرامی ها گسترده در این کشور شد.