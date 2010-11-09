به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن "بچه‌های هفتاد قله" با موضوع حیوانات منطقه حفاظت شده در 13 قسمت توسط هنرمندان صدا و سیمای مرکز استان مرکزی در حال تولید است. در این انیمیشن داستان نوجوانی به نام مراد به تصویر کشیده می‌شود که به دلیل توانمندی‌های ویژه و علاقه‌اش به حیوانات به عنوان همیار محیط زیست انتخاب می‌شود.

عوامل انیمیشن هفتاد قله عبارتند از کارگردان: پیمان شریفی، مجری طرح: مینا ذوالفقاری، نویسنده: علیرضا گلستانی، طراح شخصیت: رسول آذرگون و نوید شریفی، کارگردان فنی: پیمان شریفی، انیمیشن:جهانی، حنیفی، صخایی، سروش نیا و حضرتی.

- گودرزی، مدیر کل فرستنده‌های تلویزیونی و اف ام سازمان در نشست با نهاوندی مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی در خصوص توسعه و نصب فرستنده‌های جدید و راه اندازی سیستم دیجیتال در استان جلسه‌ای برگزار کردند.

گودرزی با اشاره به نصب فرستنده‌های جدید در استان، اظهار امیدواری نمود، با نصب این فرستنده‌ها مشکلات فنی استان حل شود.

وی افزود: در حال حاضر ایستگاه های فنی کشور 90 درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند و با توجه به تعدد فرستنده ها وایستگاه های فنی، دیجیتالی کردن همه سیستم ها به زمان و هزینه بالاتر نیازمند است که این امر برای 10 یا پنج درصد فرستنده‌ها که 90 درصد پوشش مناطق را حاصل میکند مقدور و در دست اقدام است.