بازخوانی رویدادهای دفاع مقدس ضروری است

حمید رضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه نسل اول و دوم انقلاب، جبهه و دفاع مقدس را دیده اند، اظهار داشت: بیان حوادث آن ایام برای همه تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه واقعیت هایی از دفاع مقدس هنوز برای ما معنی نشده است، گفت: قسمتی از واقعیت های جنگ را می توان با فیلم و قلم انتقال داد.

حاجی بابایی با تاکید بر معرفی شهدا به نسل جوان، اظهار داشت: چهره پردازی از شهدا و فرماندهان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی برگزاری کنگره شهدای استان همدان را در ایجاد ارتباط بین شهدا و نسل جوان موثر دانست و گفت: کنگره حرکت فرهنگی عظیمی است که برنامه های آن باید در مدارس، دانشگاه ها و محافل عمومی برگزار شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه کنگره شهدای همدان کار بزرگ در عرصه تعلیم و تربیت است، افزود: این کنگره برای حفظ فرهنگ ارزشمند دفاع مقدس، قدم اول به شمار می آید.

وی با تاکید براینکه ترویج فرهنگ انسان سازی و مقاومت در برابر توطئه و دسیسه های دشمنان به سادگی ممکن نیست، گفت: برگزاری کنگره شهدا و آشنا کردن نسل های جدید با آرمان شهدا به تبیین چنین فرهنگی کمک می کند.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: در کنار امر خطیر تعلیم و تربیت باید از شهدای خود برای جوانها الگوسازی کنیم زیرا چنین الگوهایی در جنگ نرم هم قابل هجمه نیستند و با هیچ تهدیدی از بین نمی روند.

حاجی بابایی نحوه برنامه ریزی و کارهای جنبی کنگره شهدای همدان را از لحاظ کمی و کیفی قابل اعتنا توصیف کرد و افزود: اجتماع دهها هزارنفری قشرهای مختلف مردم برای تجلیل از نام و باد شهدا کاری ارزشمند و ماندگار برای آشنا ساختن نسل های جوان با فرهنگ دفاع مقدس است.