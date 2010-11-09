  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۲

نامه گرگانیها به رئیس جمهوری در 48 محله دسته بندی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرگان گفت: نامه های مردم مرکز استان در سفر سوم ریاست جمهوری پس از وصول در 48 محله تجزیه و دسته بندی شد.

جعفر گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در جریان سفر سوم هیئت دولت به استان در مهرماه سالجاری، مجموع نامه های ارائه شده به ریاست جمهوری توسط اهالی شهرستان گرگان، 18 هزار و 774 فقره جهت بررسی، پیگیری واعلام نتیجه به فرمانداری تحویل شده است.

وی اظهار داشت: پس از وصول، نامه ها در سر حوزه شهر گرگان و در بخش مرکزی  و بهاران تجزیه و تفکیک شد.
 
وی خاطرنشان کرد: نامه های مربوط  شهر گرگان با توجه به نقاط جمعیتی و محل سکونت متقاضیان در 48 محله تجزیه و در بخش مرکزی و بهاران به تفکیک هر روستا جداسازی صورت گرفت.
 
گرزین گفت: از مجموع نامه های وصول شده تعداد 9 هزار و 766 فقره مربوط به شهر گرگان، چهار هزار و 650 فقره مربوط به بخش مرکزی است.
 
فرماندار گرگان بیان داشت: همچنین دو هزار و 874 نامه مربوط به بخش بهاران و باقیمانده به تعداد هزار و 484 فقره نامه مربوط به سایر شهرستانها بود که به استانداری عودت می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: از روز شنبه هفته جاری 15/8/89 تیم های محقق کار بررسی و تحقیقات را آغاز کرده اند.
 
سفر سوم هیئت دولت به گلستان 222 مصوبه داشت. 
کد مطلب 1188285

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها