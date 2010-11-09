بررسی حادثه سعادت آباد در جلسه کمیسیون امنیت ملی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی در حاشیه برگزاری جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس با اعلام این خبر گفت: از مسئولان وزارت کشور و نیروی انتظامی دعوت شده تا با حضور در جلسه کمیسیون امنیت ملی موضوع حادثه میدان کاج سعادت آباد بررسی شود.

وی با اعلام اینکه اعضای هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی در این جلسه حضور خواهند داشت، ساعت برگزاری جلسه را 7 صبح روز چهارشنبه قبل از تشکیل جلسه علنی مجلس اعلام کرد.



پنجشنبه هفته گذشته در میدان کاج سعادت آباد یک جوان با ضربات چاقو به قتل رسید و فیلمی که از این صحنه در اینترنت منتشر شد بیانگر آن است که جوان مذکور مدت زیادی بدون حضور پلیس و اورژانس مجروح بر زمین ماند و جان سپرد .