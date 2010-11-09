400 خانوار فاقد مسکن در آذربایجان غربی خانه دار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شاهین دژ، خلیل محبت خواه پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تامین مسکن شهرستان شاهین د‍ژ، افزود: در شهرستان شاهین دژ بیش از0 3 هزار متر مربع زمین برای ساخت 484 واحد مسکونی در قالب پنج تعاونی مسکن مهر واگذار شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد تمامی متقاضیان واحدهای مسکونی پروانه ساخت گرفته و 100 درصد عملیات اجرایی در مرحله اتمام فونداسیون و 62 درصد نیز در مرحله اجرای اسکلت قرار دارند که تا پایان سال آینده آماده بهره برداری می شوند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: بانکهای عامل، دستگاههای خدمات رسان از قبیل آب، برق و گاز باید همکاریهای لازم را با مدیران تعاونیها داشته باشند تا روند اجرای طرح با سرعت بیشتری پیش رود.

شاهین دژ یکی از شهرستانهای جنوب شرقی استان آذربایجان غربی است که دارای 81 آبادی است و بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 85 بالغ بر 18 هزار نفر جمعیت دارد.