به گزارش خبرگزاری مهر، سروش دباغ در گفتگو با روابط عمومی همایش روز جهانی فلسفه گفت: برگزاری همایش روز جهانی فلسفه می‏تواند در معرفی فلسفه ایرانی – اسلامی به جهانیان بسیار مؤثر باشد؛ به شرط آنکه آراء و نظرات فیلسوفانی که در سراسر دنیا در این زمینه کار می‏کنند در قالب مقاله ارائه شود.

وی افزود: در حال حاضر محققان و پژوهشگران غیر ایرانی بسیاری در ایران و غرب و به خصوص در آمریکا در زمینه فلسفه ایرانی – اسلامی فعالیت می‏کنند و متخصصان زیادی در سراسر دنیا در این زمینه به تحقیق و پژوهش می‏پردازند. این همایش فرصت مناسبی است تا فلسفه ایرانی – اسلامی از دیدگاههای مختلف و از مناظر متعدد مورد بررسی قرار گیرد.

دباغ با اشاره به مانع زبانی در برقراری ارتباط میان فیلسوفان در چنین همایشهایی تصریح کرد: این همایش فرصت مناسبی است تا محققان و فیلسوفان با مدعیات و استدلالات یکدیگر آشنا شوند و مقالات در سطوح مختلف، با رویکردهای متفاوت به تبادل گذاشته شود. متأسفانه بسیاری از مخاطبان با زبانهای فارسی و عربی آشنایی ندارند و این مشکل بزرگی است. در عین حال باید از خطابه و اعلان تئوریک و سخنرانیهای رایج پرهیز شود تا فلسفه ایرانی – اسلامی، آنگونه که هست معرفی و عرضه شود.

وی ادامه داد: قطعاً اگر این مقالات و سخنرانیها در قالب خوبی ارائه نشوند، تأثیر خوبی هم نخواهند داشت. بی تردید مضامین فلسفی جدید، مدعیات و کارهای تازه‏ای که در این زمینه صورت گرفته است، می تواند تأثیر گذاری بالایی در زمینه معرفی فلسفه ایرانی – اسلامی داشته باشد.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با اشاره به جایگاه زبان در عرصه فلسفه خاطر نشان کرد: زبان علمی دنیا انگلیسی است و بیشتر محققان با آن آشنایی دارند اما متأسفانه همیشه زبان یک معضل در برقراری ارتباط میان فلاسفه است. متأسفانه زبان عربی هم موقعیت و وجهه زبان انگلیسی و شأن، منزلت، جهانشمولی و آکادمی بودن زبان انگلیسی را ندارد. به همین دلیل زبان به عنوان مانعی بر سر راه فلسفه قرار گرفته است که باید در این زمینه هم به راهکارهای جدیدی اندیشید.

همایش روز جهانی فلسفه از سی‌ام آبان‌ تا دوم آذر سال جاری با موضوع "فلسفه، نظر و عمل" از سوی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.