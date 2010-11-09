محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ابلاغیه وزیر علوم درباره هدفمندسازی پایان نامه ها از محورهای نشست دوشنبه 17 آبان ماه معاونان پژوهشی دانشگاههای استان تهران بود گفت: "دیروز مطرح شد که هدایت و نظارت پایان نامه ها به عهده معاونت پژوهشی در دانشگاه قرار داده شود. در این جلسه از معاون پژوهشی وزیر علوم درخواست کردم که از وزیر علوم خواسته شود تا این موضوع به روسای دانشگاهها بخشنامه شود."

وی در حالی که وزیر علوم "هدفمند سازی پایان نامه ها" را 5 اردیبهشت ماه 89 به روسای دانشگاهها ابلاغ کرده است گفت: "ابلاغیه وزیر علوم به بنده به عنوان یک معاون پژوهشی دانشگاه که هر روز در دانشگاه هستم نرسیده است. در جلسه 17 آبان ماه معاونان پژوهشی دانشگاههای تهران واقعا تعجب کردم که از این ابلاغیه خبر نداشتم."

معاون پژوهشی دانشگاه تهران افزود: "با یک خط نمی توان این موضوع را اجرایی کرد. از وزیر علوم می خواهیم که موضوع واگذاری هدایت و نظارت پایان نامه به معاونت پژوهشی دانشگاهها را صریح تر و جزئی تر به روسای دانشگاهها ابلاغ کند. همچنین انتظار می رود وزارت علوم دستورالعمل و آئین نامه ای برای آن تدوین کند."

جعفری خاطرنشان کرد: "وزارت علوم و دانشگاهها مانند سایر وزارتخانه ها نیست که وزیر بگوید این کار بشود و ...، به هر حال معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علقه ای بر روی بحث پایان نامه ها دارد و اجرای این ابلاغیه به راحتی نیست. به نظر می رسد لازم است وزیر علوم صریح تر، جزئی تر و عملیاتی تر در مورد بحث هدفمندسازی پایان نامه ها آئین نامه ای ابلاغ کند."

وی با بیان اینکه به نظر می رسد موفقیت آمیز بودن ابلاغیه وزیر علوم درباره "هدفمندسازی پایان نامه ها" مستلزم کار ظریف تر است به مهر گفت: برای اجرایی شدن این ابلاغیه با دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران صحبت می کنم تا ساز و کار لازم برای اینکه این ابلاغیه در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری لازم الاجرا شود دیده شود.