مبنای خرید برای گنجینه موزه هنرهای معاصر، هنرمندان داخلی هستند

به گزارش خبرنگار مهر محمود شالویی، مدیر مرکز هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر در نشست مطبوعاتی که صبح امروز، 18 آبان در موزه هنرهای معاصر برگزار شد، در تشریح برنامه‌های نیمه دوم امسال گفت: در نیمه اول سال، اثری از وان دنگن را به موزه هلند به امانت دادیم که مورد استقبال قرار گرفت و رئیس موزه هلند گفت که بسیاری از علاقمندان این هنرمند، سالیان سال مشتاق دیدن این اثر بودند.

وی با بیان اینکه موزه هنرهای مدرن پاریس نیز درخواست امانت چنین اثری را کرده است، افزود: در حال بررسی این مسئله هستیم که بتوانیم تابلوی وان دنگن را به پاریس ارسال کنیم.

شالویی در مورد تابلویی از پابلو پیکاسو که به موزه زوریخ به امانت سپرده شده است، اشاره کرد: موزه زوریخ بسیار شناخته شده است و زمانی که نمایشگاه آثار پیکاسو در آن افتتاح شد، بیش از دو هزار نفر به مراسم افتتاحیه آمده بودند. در این مراسم سه بار از ایران به دلیل امانت سپاری اثر "نقاش و مدلش" قدردانی شد. ضمن اینکه مهم‌ترین مکان نمایشگاه را به تابلوی ما اختصاص داده بودند.

وی در مورد درخواست موزه‌های دیگر برای امانت دادن آثار موزه هنرهای معاصر ابراز کرد: وزیر مختار سفارت ژاپن زمانی که به دیدن موزه هنرهای معاصر آمده بود در نامه‌ای درخواست رسمی موزه هنرهای معاصر توکیو را برای امانت‌سپاری اثر جکسون پولاک به ما ارائه کرد که در حال بررسی این جریان هستیم.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی همچنین در مورد بسته‌بندی آثاری که از سوی موزه به کشورهای دیگر امانت داده می‌شوند، عنوان کرد: یکی از نکاتی که موزه‌های خارجی هنگام دیدن آثار ما به آن اشاره می‌کنند، این است که بسته‌بندی خیلی دارند و حتی خیلی از کارشناسان موزه‌ای می‌گفتند که آثار ما جز سالم‌ترین کارهایی است که به امانت داده می‌شود.

یکی از نکاتی که موزه‌های خارجی درهنگام دیدن آثار ما به آن اشاره می‌کنند، این است که بسته‌بندی خیلی دارند و حتی خیلی از کارشناسان موزه‌ای می‌گفتند که آثار ما جز سالم‌ترین کارهایی است که به امانت داده می‌شود

مدیر موزه هنرهای معاصر در ادامه درباره برنامه مرکز هنرهای تجسمی برای خرید آثار خارجی گفت: ما می‌خواهیم آثار هنرمندان داخلی تقویت شود و به جای اینکه اثری از هنرمندان خارجی را به موزه‌های دیگر امانت بدهیم، تابلویی از هنرمندان داخلی به کشورهای دیگر داده شود.

وی در مورد خرید اثر برای گنجینه موزه هنرهای معاصر توضیح داد: یکی دو اثر را انتخاب کرده‌ایم که در صورت وجود بودجه بتوانیم آنها را خریداری کنیم اما واقعیت این است که حراج‌های خارجی روی قیمت آثار هنرمندان ما نیز تاثیر گذاشته است.

شالویی مبنای خرید اثر برای گنجینه موزه هنرهای معاصر را آثار هنرمندان داخلی قلمداد کرد: مبنای ما برای خرید آثار گنجینه هنرمندان داخلی هستند.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد ورود این مرکز به حراج‌های خارجی توضیح داد: آثار موجود در گنجینه ما ممنوع‌الفروش هستند و برچسب اموال خورده‌اند. بنابراین نمی‌توانیم آنها را بفروشیم و در حراج‌ها شرکت کنیم. البته موسسه توسعه هنرهای تجسمی می‌تواند در این حراج‌ها شرکت کند اما ما به واسطه نمایشگاه و برنامه‌های متعددی که در سال جاری داشتیم، کمتر به این مسئله فکر کردیم.

وی در مورد حمایت این نهاد از هنرمندان ایرانی در حراج‌هایی مانند کریستی اظهار کرد: به نظر می‌رسد اگر خود هنرمندان در این برنامه‌ها شرکت داشته باشند، بهتر است. مگر اینکه موسسه توسعه هنرهای تجسمی بتواند در حراج‌ها حضور پیدا کند.

شالویی در مورد وظیفه شورای خرید آثار گفت: این شورا هر دو هفته یک ‌بار جلسه‌ای برگزار می‌کند. در این جلسات درخواست‌های انفرادی هنرمندان، هویت‌یابی یا ارزیابی آثار مورد بررسی قرار می‌گیرد. تا به حال 47 پیشنهاد به این شورا ارائه شده است تا در صورت امکان آثاری خریده یا ارزیابی شوند.

آمادگی برای برپایی دوسالانه‌ها

مدیر مرکز هنرهای تجسمی در بخش دیگری از این نشست به آمادگی این نهاد برای برپایی دوسالانه‌های مجسمه‌سازی، عکاسی و نقاشی اشاره کرد: مرکز هنرهای تجسمی برای برگزاری دوسالانه‌ها در تاریخ معین آمادگی کامل دارد.

شالویی در مورد جزئیات دوسالانه نقاشی اظهار کرد: قرار است هشتمین دوسالانه نقاشی با یادواره کمال‌الملک به صورت همزمان در تهران، نیشابور و مشهد برگزار شود که اداره کل ارشاد خراسان در این زمنیه با ما همکاری می‌کند و جلساتی برای راه‌اندازی آن شکل خواهد گرفت که احتمالا اواخر امسال خواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی در مورد عدم تعامل انجمن نقاشان و مرکز هنرهای تجسمی برای برگزاری دوسالانه نقاشی ابراز کرد: درست است که مکان برگزاری دوسالانه با انجمن هماهنگ نشده است اما اکنون سرگرم انجام مذاکره با انجمن نقاشان برای انجام امور مربوط به دوسالانه هستیم.

درست است که مکان برگزاری دوسالانه با انجمن هماهنگ نشده است اما اکنون سرگرم انجام مذاکره با انجمن نقاشان برای انجام امور مربوط به دوسالانه هستیم

مدیر موزه هنرهای معاصر سپس به درخواست یزد برای برگزاری مجدد دوسالانه در این نمایشگاه اشاره کرد: یازدهمین دوسالانه عکس در استان یزد برگزار شد که تجربه خیلی خوبی بود. سال قبل نیز اسماعیل عباسی که دبیر دوسالانه یازدهم بود بار دیگر به عنوان دبیر دوازدهمین دوسالانه انتخاب و امور مربوط به شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آغاز شد. امسال هم یزدی‌ها بار دیگر درخواست برپایی دوسالانه را در این استان ارائه کرده‌اند که درحال بررسی مووضع هستیم.

شالویی همچنین در توضیح اقدامات صورت گرفته برای ششمین دوسالانه عکس گفت: همه اقدامات لازم را انجام دادیم منتهی در شرایطی که فراخوان آماده شده بود با تغییرات جدیدی در هیئت مدیره انجمن مجسمه‌سازان مواجه شدیم. براساس پیشنهاد آنها قرار شد فراخوان پس از انتخابات جدید هیئت مدیره اعلام شود. به همین دلیل منتظریم هر زمان که هیئت مدیره جدید انجمن مجسمه اعلام آمادگی کرد فراخوان را منتشر و در پایان سال جاری یا اوایل سال آینده دوسالانه را برپا کنیم.

راه‌اندازی 20 نمایشگاه

در کنار نگارخانه‌هایی که درحال فعالیت هستند، در بهمن سال جاری 20 نمایشگاه آثار هنری در 20 نقطه تهران را با سبکی متفاوت از نگارخانه‌ها و در حمایت از هنرمندان جوان و شهرستانی راه‌اندازی می‌کنیم

مدیر موزه هنرهای معاصر همچنین از راه‌اندازی 20 نمایشگاه آثار هنری در بهمن سال جاری خبر داد: در کنار نگارخانه‌هایی که درحال فعالیت هستند، در بهمن سال جاری 20 نمایشگاه آثار هنری در 20 نقطه تهران را با سبکی متفاوت از نگارخانه‌ها و در حمایت از هنرمندان جوان و شهرستانی راه‌اندازی می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه جشنواره هنرهای تجسمی خلیج فارس با مشارکت اداره کل ارشاد بوشهر در زمستان سال جاری در این استان برگزار می‌شود، عنوان کرد: سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با دو تفاوت نسبت به سال‌های گذشته برگزار می‌شود. امسال دو رشته خیالی‌نگاران و هنر جدید را هم به مجموعه رشته‌های این جشنواره اضافه کرده‌ایم.

به گفته شالویی برگزاری نمایشگاه پیشگامان هنرنوگرا در آذر سال جاری، جشنواره ایثار و شهادت در آذر با همکاری اداره ارشاد ایلام، راه‌اندازی سامانه‌ای برای اکسپوی مجازی در بهمن سال جاری و مشارکت در جشنواره فرهنگی هنری کوثر هستی در شهرکرد از دیگر اقدامات مرکز هنرهای تجسمی در نیمه دوم سال جاری است.

نمایشگاه‌های خارجی

شالویی در ادامه نشست در مورد نمایشگاه آثار صنایع دستی در ونیز گفت: از 30 آبان که دوسالانه بین‌المللی معماری ایتالیا به اتمام می‌رسد تا خرداد که دوسالانه ونیز آغاز می‌شود، زمانی را در اختیار داشتیم که تصمیم گرفتیم نمایشگاهی با عنوان مکتب هنری اصفهان در ونیز برگزار کنیم.

وی همچنین در مورد برپایی نمایشگاه هنرهای اسلامی اظهار کرد: با مشارکت و همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نمایشگاه هنرهای اسلامی در مونیخ آلمان برگزار می‌شود که فعلا 12 نفر را برای اعزام به این برنامه درنظر گرفته‌ایم.

نگارخانه‌

شالویی در مورد مجوزهای صادر شده برای نگارخانه‌ها در طول سال جاری عنوان کرد:351 نگارخانه در کشور فعالیت می‌کنند که 274 نگارخانه در تهران و 77 نگارخانه در شهرستان‌ها هستند درحالیکه در سال قبل 319 نگارخانه فعال بودند که 247 نگارخانه در تهران و 72 نگارخانه در شهرستان به برپایی نمایشگاه مشغول بودند. 46 پرونده صدور مجوز برای تاسیس نگارخانه هم دردست بررسی است.