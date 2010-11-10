درخت دانش کاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) از سال 2001 تاکنون، 20 آبان را به نام روز جهانی علم نامگذاری کرده است تا توجه مردم را به اهمیت دانش و علم در جهان جلب کند. امسال نیز این برنامه با بیست و پنجمین سالگرد تاسیس آکادمی علوم جهان سوم (TWAS) همزمان شده و با شعار علم در خدمت صلح و توسعه در سراسر جهان برگزار می‌شود.

از این رو در کشورهای مختلف برنامه های مختلفی برای بزرگداشت این روز برگزار می شود. همپای این اقدامات، برنامه هایی در ایران از سوی نهادها و انجمن های علمی برگزار می شود که از آن جمله می توان به فعالیت پروژه جهانی صلح ستارگان اشاره کرد.

اعضای این پروژه با همکاری انجمن ترویج علم و کمیسیون ملی یونسکو، شب گذشته در سالن همایشهای برج میلاد نشستی در زمینه بررسی جایگاه علم در جهان و در ایران و شیوه های نوین تریج علم در کشور برگزار کرد و در حاشیه این گردهمایی علمی، طی مراسمی یک قطعه درخت با عنوان "درخت دانش" در محوطه برج میلاد کاشته شد.

این گونه تلاشها برای کشورهایی مانند ما که قصد دارد تا سال 1404 از نظر علمی بر صدر فهرست کشورهای منطقه قرار گیرد حائز اهمیت است چراکه برای دستیابی و تحقق این هدف ارزشمند چاره‌ای نداریم جز آنکه روشهای علمی و شیوه های نوین را بیاموزیم و آن را به بدنه جامعه تزریق کنیم.

پروژه جهانی صلح ستارگان، شبکه ای جهانی از مروجان علم و منجمان آماتور است که سعی دارند با نشان دادن زیبایی های آسمان بدون مرز، بشر را در دریافت جایگاه واقعی خود در کیهان یاری دهند. پروژه صلح ستارگان ترویج علم را اسباب گسترش خردورزی و درنتیجه آن دستیابی به صلحی پایدار است.