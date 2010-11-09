"ماشین سازی دبیری" تبریز برای پیروزی وارد میدان می شود

غلامحسین لاهیجانی پیش از اعزام تیم ماشین سازی دبیری تبریز به اراک در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: تیم ماشین سازی برای رویارویی با همیاری اراک کاملا آماده است و با هدف کسب امتیاز مقابل این تیم صف آرایی می کند.

وی با بیان اینکه بدون مصدوم ومحروم راهی اراک می شویم اظهار داشت: خوشبختانه نفرات مصدوم ما که در بازی های قبلی از وجود آنها بی بهره بودیم ، آسیب دیدگی شان کاملا برطرف شده ومی توانند در بازی روز جمعه برابر همیاری با صلاحدید کادر فنی به میدان بروند.

لاهیجانی در خصوص پیش بینی بازی نیز گفت: بازی فوتبال مخصوصا بازی های لیگ یک غیر قابل پیش بینی است ونمی توان نتیجه چنین بازی هایی را پیش بینی کرد ولی ما با تمام توان خود در اراک به میدان خواهیم رفت تا با دست پر به تبریز بازگردیم.

وی ادامه داد: باتوجه به شرایطی که اکنون تیم دارد، در این بازی محکوم به برد هستیم تا با کسب 3 امتیاز ارزشمند از میدان اراک به وضعیت تیم سر وسامان ببخشیم.

دیدار تیمهای همیاری اراک وماشین سازی دبیری تبریزاز چارچوب هفته چهارم رقابت های لیگ دسته یک فوتبال باشگاه های کشور ساعت 14:30 روز جمعه در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار خواهد شد.