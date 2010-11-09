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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۵۶

35 تن کیوی در هر هکتار در گلستان تولید می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گلستان از برداشت میوه کیوی از باغات غرب استان خبر داد و گفت: متوسط عملکرد این محصول در واحد سطح 35 تن در هکتار است.

قاسم حسینعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: پیش بینی می شود در سال جاری بیش از دو هزار تن میوه کیوی از باغات بارور استان برداشت شود و متوسط عملکرد این محصول در واحد سطح 35 تن در هکتار است.

وی اظهار داشت: استان گلستان دارای 96 هکتار باغ کیوی است که از این مقدار 62 هکتار آن بارور بوده و در سال گذشته حدود هزار و 900 تن میوه کیوی برداشت شده است.
 
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: درخت کیوی گیاهی نیمه گرمسیری و خزان کننده است و به سرما مقاوم بوده و تا دمای 12 درجه زیرصفر را تحمل می کند و عموماً آب و هوای شمال ایران محل مناسبی برای رشد و نمو این گیاه است.
 
حسینعلی، ارقام غالب مورد استفاده این درخت در استان از نوع " های وارد " ذکر و خاطرنشان کرد: این میوه با عمری کمتر از 200 سال در تمام جهان از موقعیت بسیار بالایی برخودار شده است.
 
وی افزود: در ایران تولید میوه کیوی در رتبه چهارم و از لحاظ سطح زیرکشت رتبه پنجم جهان را داراست.
 
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گلستان گفت: این استان، بعد از استانهای شمالی مازندران و گیلان مقام سوم را در تولید میوه کیوی داراست.
 
حسینعلی گفت: میوه تولیدی استان گلستان از نظر کمیت و کیفیت و انبارداری از سایر نقاط کشور مطلوب تر است. 
کد مطلب 1188303

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