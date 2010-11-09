35 تن کیوی در هر هکتار در گلستان تولید می شود

قاسم حسینعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: پیش بینی می شود در سال جاری بیش از دو هزار تن میوه کیوی از باغات بارور استان برداشت شود و متوسط عملکرد این محصول در واحد سطح 35 تن در هکتار است.

وی اظهار داشت: استان گلستان دارای 96 هکتار باغ کیوی است که از این مقدار 62 هکتار آن بارور بوده و در سال گذشته حدود هزار و 900 تن میوه کیوی برداشت شده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: درخت کیوی گیاهی نیمه گرمسیری و خزان کننده است و به سرما مقاوم بوده و تا دمای 12 درجه زیرصفر را تحمل می کند و عموماً آب و هوای شمال ایران محل مناسبی برای رشد و نمو این گیاه است.

حسینعلی، ارقام غالب مورد استفاده این درخت در استان از نوع " های وارد " ذکر و خاطرنشان کرد: این میوه با عمری کمتر از 200 سال در تمام جهان از موقعیت بسیار بالایی برخودار شده است.



وی افزود: در ایران تولید میوه کیوی در رتبه چهارم و از لحاظ سطح زیرکشت رتبه پنجم جهان را داراست.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گلستان گفت: این استان، بعد از استانهای شمالی مازندران و گیلان مقام سوم را در تولید میوه کیوی داراست.

حسینعلی گفت: میوه تولیدی استان گلستان از نظر کمیت و کیفیت و انبارداری از سایر نقاط کشور مطلوب تر است.