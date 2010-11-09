برنامه های ترویج فرهنگ شهادت طلبی حق مطلب را ادا نمی کند

محمد مهدی مفتح در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: باید تمام توان خود را برای پر رنگ شدن این موضوع در جامعه به کار گیریم.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر توجه بیشتر به خانواده های شهدا گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا و تداوم فرهنگ ایثار وشهادت باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در برگزاری کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان برنامه ریزی دقیقی صورت گرفته است، اظهار داشت: برنامه های کنگره تمام شهدای استان همدان، حتی در روستاهای دور افتاده را نیز پوشش داده است.

وی با بیان اینکه امور محتوایی این کنگره بسیار ارزنده است، گفت: باید دوران دفاع مقدس برای نسل جوان بازگو شود تا جوانان بدانند چه کسانی با فداکاری و جانفشانی امنیت کشور را تضمین کرده اند.

رئیس فراکسیون شاهد مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازگویی دوران دفاع مقدس باعث می شود تا نسل های بعدی ارزش نظام را به خوبی درک کنند.

وی به وجود 18 هزار جانباز و هزار آزاده سرافراز در استان همدان اشاره کرد و گفت: این افراد باید دوران دفاع مقدس را برای مردم بازگو کنند.

مفتح با اشاره به اینکه رزمندگان همدانی در دوران جنگ به عنوان نیروهای خط شکن مطرح بودند، گفت: همدان به دلیل نزدیکی به کردستان بیشترین نیرو را برای مقابله با ضد انقلاب به این منطقه اعزام کرد.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری کنگره شهدای استان همدان خاطرنشان کرد: دفاع مقدس، دفاع از فرهنگی مقدس است.