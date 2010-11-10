اردشیر پورنعمت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: به خدا قسم وقتی صحنه‌های افتتاح ورزشگاه جدید بندرعباس را از تلویزیون دیدم گریه کردم، چگونه می‌شود شهری مانند انزلی که به فوتبال ایران خدمات زیادی داشته است، ورزشگاه ندارد ولی بندرعباس ورزشگاه 20 هزار نفری دارد؟. چرا اینگونه است؟، واقعا بغضم گرفت و گریه کردم.

وی اضافه کرد: البته خوشحالم که بخشی از این ممکلت آباد و برایش ورزشگاه ساخته شد اما می‌گوییم ما هم مردم هستیم و کار می‌کنیم، چرا به ما توجه نمی‌شود و چرا فکری برای ساخت ورزشگاه برای ما نمی‌کنند؟ اگر ورزشگاه جدید نسازیم، هرچقدر برای ورزشگاه فعلی انزلی هزینه کنیم، پول‌مان را دور ریخته ایم.

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی اضافه کرد: این ورزشگاه داخل شهر بوده و در ترافیک شهری در حال خفه شدن است. فضاهای آن بسیار کوچک است و اگر بخواهیم آن را خراب کرده و از نو بسازیم، راه گریز نداریم و باید خانه‌های مردم را هم خراب کنیم. این همه فضا و زمین بیرون شهر است. ما هم پیشنهاد کردیم، بودجه آن تصویب شده و استادیوم انزلی جزو طرح‌های ملی است، پس مسئولان بیایند استارت ساخت آن را بزنند.

وی با بیان اینکه پیش از این بارها و بارها در مورد مشکلات ورزشگاه انزلی بحث‌های بسیاری مطرح شده، خاطرنشان کرد: انتظار ما از آقای رئیس جمهور این است که در سفر آینده‌شان به انزلی، مشکل ورزشگاه انزلی را در حرکتی بسیجی و انقلابی حل کنند زیرا حل این مشکل تنها از دست ایشان بر‌می‌آید.

پورنعمت با بیان اینکه انزلی دروازه تمدن است، تاکید کرد: به عنوان یک شهروند انزلی می‌گویم با توجه به پیشنه فوتبال، با توجه خدمات به فوتبال مملکت و با توجه به مردم صبور و خوبی که داریم، شهر انزلی مستحق داشتن یک ورزشگاه جدید است. باید این مشکل را به بهترین شکل حل کرد.

وی همچنین به موضوع مهمی اشاره کرد: AFC طی نامه ای رسمی صراحتا اعلام کرده ورزشگاه انزلی قابل استفاده نبوده و متروک است. در این شرایط ما باید چه کار کنیم؟ آیا باید بازی‌های خود را در شهر دیگر برگزار کنیم؟ چگونه می‌شود از مردم و هواداران این تیم بخواهیم به شهر دیگری برای تماشای تیم بروند، این مسئله امکان ندارد.

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی با تاکید بر اینکه خوشحال است ملوان در تیم‌های مختلف ملی بازیکنان زیادی دارد و این باشگاه می‌تواند به نحوی به موفقیت‌های فوتبال ملی ایران کمک کند، در پایان گفت: به علت اینکه دیدار ما با فولادنطنز در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی 48 ساعت بعد از بازی ایران و نیجریه است و احتمال رسیدن این بازی به وقت اضافه هم وجود دارد، طی درخواستی رسمی از مسئولان برگزاری این مسابقات، خواستار تعویق این دیدار هستیم.