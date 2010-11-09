نگرش 1+5 به مذاکرات سازنده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی که امروز سه شنبه در پایان نهمین اجلاس مجمع گفتگوی همکاریهای آسیایی در جمع خبرنگاران سخن می گفت، در رابطه با تاریخ و مکان مذاکره با 1+5 گفت: ما قبلا تاریخ را اعلام کرده ایم و مکان این مذاکرات که بناست در ترکیه صورت بگیرد مورد توافق قرار گرفته و 15 نوامبر نیز برای زمان مذاکرات در حال بررسی است.

وی در عین حال گفت: ولی انعطاف در هر دو طرف برای تعیین زمان و مکان مذاکرات وجود داشته و در واقع مشخص کردن آن کار سختی نیست.

متکی در ادامه با اعلام اینکه در رابطه با ماهیت مذاکرات رایزنی هایی صورت گرفته است، گفت: امیدواریم بتوانیم در این زمینه نیز به توافق برسیم و مذاکرات هر چه زودتر آغاز شود.

وزیر امور خارجه در ادامه تصریح کرد: البته جمهوری اسلامی ایران تجربه متفاوتی را از مذاکره با 1+5 داشته و آنها به جای روش های سازنده به دنبال مواجهه بودند، این گروه باید نگرش و سیاست خود را برای مذاکره تغییر دهند.

وی با اعلام اینکه ایران برای مذاکره صادق و جدی است، گفت: ما به ماهیت مذاکرات تعهد داریم و بهتر است که گروه 1+5 نیز پایه و نگرش سازنده ای را در این مذاکرات دنبال کنند.

ادامه دارد...