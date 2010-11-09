بروکراسی اداری در فارس توسعه فناوری را کند می کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حامد دهقانان پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح سومین کنفرانس علم و فناوری نانو در گفتگو با خبرنگاران گفت: ظرفیتهای موثری در بخشهای فناوری در فارس و شیراز است که بروکراسیهای دست و پاگیر اداری حضور پر شتاب آنها را کمرنگ ساخته ولی باید توجه داشت که با حمایتهای مدیران ارشد استان فناوری باید شتاب اصلی خود را به دست آورد.

وی با اشاره به حمایتهای مورد نظر در استان فارس افزود: برای اولین بار پارک سرمایه گذاری در فارس راه اندازی شد که در این پارک میزی تخصصی برای محققین و اندیشمندان نانو راه اندازی می کنیم و مسئولین استان نیز با حذف واسطه ها از هرگونه ایده جدید حمایت مالی و معنوی خواهند کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس تاکید کرد: مدیران فارس در خصوص همکاری در فاز پژوهشی، تحقیقی و عملیاتی آمادگی هرگونه همکاری را دارند چراکه نانو نیز مثل پتروشیمی، فولاد، کشاورزی و سدسازی از اهمیت بالایی برخوردار است بنابر این ظرفیت پژوهشهای عالی در استان باید بیشتر از گذشته جدی گرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اگر خواهان حضور چشمگیر در معادلات جهانی فناوری در دهه های آینده هستیم باید توسعه همه جانبه تجاری سازی فناوری را مد نظر قرار دهیم.

دهقانان با بیان اینکه در این راه حمایتهای همه جانبه دولت وجود دارد، گفت: در راه توسعه تجاری سازی باید برنامه ریزی دقیق داشت که در این خصوص دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم حمایتهای لازم را انجام می دهد.

ایران پتانسیل بالایی در بخش نانو دارد

در ادامه این نشست رئیس هیئت مدیره انجمن نانو فناوری ایران نیز گفت: این کنگره از لحاظ کمی و کیفی بسیار بهتر از کنگره های قبلی است چراکه با توجه به دوره زمانی حضور و استقبال این تعداد از اساتید خارجی جایی خوشبختی دارد که باید از این فرصت به دست آمده به طور کامل استفاده کرد.

مجتبی شریعتی نیاسر ادامه داد: انجمن از سال 84 بر این تصمیم شد که از برگزاری نشستهای کوچک خودداری کند که با این طرز فکر اولین کنگره بزرگ نانو در سال 85 در تهران با 400 مقاله دریافتی شروع به کار کرد و دومین دوسالانه نیز در تبریز با 700 مقاله و 22 میهمان خارجی برگزار شد ولی باید توجه داشت که در هیچکدام از دوره های قبل استقبال و و بالا بودن کیفیت مثل این دوره نبوده است.