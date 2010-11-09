15 شکارچی متخلف در آذربایجان غربی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن عباس نژاد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستا هشت نفر شکارچی متخلف در شاهین دژ، سه نفر در ماکو و چهارصیاد متخلف در سردشت دستگیر شده اند.

وی با اشاره به اینکه ماموران گارد اجرایی شهرستان شاهیندژدر طی ماموریت گشت و کنترل مناطق تحت حفاظتی موفق به دستگیری هشت شکارچی متخلف در ارتفاعات عین البیک وامان کندی دستگیر شدند، بیان داشت: از این افراد شش قبضه اسلحه شکاری، 14 قطعه کبک، 30 عدد فشنگ کشف و متخلفان پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ادامه داد: همچنین با تلاش ماموران گارد اجرایی اداره حفاظت محیط زیست ماکو سه نفر متخلف شکار در ارتفاعات این شهرستان دستگیر و از آنان سه قبضه اسلحه دو لول، یک قبضه اسلحه تک لول به همراه 49 تیر فشنگ ساچمه زنی ولاشه دو قطعه پرنده کشف شد.

به گفته عباس نژاد در محدوده سواحل رود خانه زاب در روستای نیکست آباد و واوان سردشت نیز چهار صیاد متخلف که اقدام به صید ماهی با استفاده از جریان الکتریسته می کردند دستگیر و آنان نیز سری کامل ادوات و ابزار شکار از جمله دو دستگاه موتور برق، سیم کابل و تعدادی ماهی کشف شد.