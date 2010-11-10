اختلاف دو دستگاه دولتی بر سر استفاده از تصاویر بهداشتی سیگارها

به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف نظر وزارت بهداشت و شرکت دخانیات در مورد استفاده از تصاویر بهداشتی بر روی پاکت های سیگار باعث شده که استفاده از تصاویر جدید فعلا معلق بماند تا تصمیم گیریها به نقطه مشترک و یکسان برسد. زیرا مدیران شرکت دخانیات با استناد به آمار و ارقامی که برخی دستگاههای نظارتی از وضعیت سیگار قاچاق در کشور تهیه کرده اند، معتقدند که روش مورد استفاده به منظور کاهش مصرف سیگار در جامعه باید تغییر کند و دستگاهی نظارتی به غیر از وزارت بهداشت عهده دار این مسئولیت باشد.

دکتر حسین طلا، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران در همین خصوص به خبرنگار مهر گفت: ما معتقدیم که دستگاه نظارتی به غیر از وزارت بهداشت باید موضوع استفاده از تصاویر هشدار دهنده بر روی پاکتهای سیگار را پیگیری و دنبال کند. چون بررسیها و گزارشها نشان می دهد که به دنبال استفاده از این تصاویر بر روی پاکتهای سیگار که توسط شرکت دخانیات تولید می شود، میزان مصرف سیگارهای قاچاق رشد داشته است.

وی با تاکید بر اینکه موافق سیاستهای وزارت بهداشت در حوزه سلامت جامعه است و آرزو می کنیم روزی فرا برسد که سود شرکت دخانیات به صفر برسد، درعین حال از افزایش حاشیه سود قاچاقچیان به دنبال فروش بیشتر سیگارهای قاچاق در جامعه انتقاد کرد و گفت: نمایندگان مجلس از شرکت دخانیات گزارش فروش می خواهند و ما باید جواب بدهیم که علت کاهش فروش سیگارهای داخلی چه بوده است.

این در حالی است که مسئولان وزارت بهداشت و شخص وزیر بر استفاده از تصاویر هشدارهای بهداشتی تاکید و اصرار دارند و معتقدند که چاپ این تصاویر روی پاکتهای سیگار مصوبه قانونی مجلس است و وزارت بهداشت موظف شده هولوگرام، کلمات و جملات هشدار دهنده را روی پاکتهای سیگار الصاق کند.

اما مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با اشاره به گزارشهای مستند که از وضعیت فروش سیگارهای قاچاق در داخل تهیه شده است، گفت: در جلسه ای که با حضور مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت بهداشت، انجمن مبارزه با دخانیات و... برگزار شد، قرار بر این شد که فعلا از همان تصویر اول (ریه) بر روی پاکتهای سیگار استفاده شود تا به یک اجماع بر سر این موضوع برسیم.

چند روز قبل وزیر بهداشت در واکنش به گزارش مهر مبنی بر ممنوعیت استفاده از تصاویر جدید بهداشتی بر روی پاکتهای سیگار، عنوان داشته بود که تکلیف این موضوع ظرف یک هفته آینده معلوم خواهد شد اما با گذشت 20 روز از اظهارنظر وزیر در این خصوص، وزارت بهداشت هیچ واکنش جدیدی نداشته است و این سکوت می تواند حکایت از این واقعیت داشته باشد که موضوع استفاده از تصاویر دوم و سوم هشدار دهنده فعلا در بایگانی وزارت بهداشت خاک خواهد خورد.

تصویر دوم که قراربود استفاده شود، کودکی را نشان می­دهد که براثر قرار گرفتن در معرض دود سیگار دچار مشکلات تنفسی شده و زیر دستگاه تنفس مصنوعی قرار دارد و تصویر سوم اعضای داخلی بدن افراد هنگام سالم بودن و پس از تخریب توسط دود سیگار را نشان می­دهد.

براساس آیین نامه قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، برچسب هشدار دهنده روی جلد سیگارها هر 6 ماه یکبار باید تغییر کند. بر همین اساس قرار بود تصویر دوم از شهریور 89 روی پاکت سیگارها چاپ شود.

مسئولان وزارت بهداشت معتقدند که تصاویر الصاقی بر روی بسته‌ بندی سیگارها و سایر مواد دخانی نشان دهنده بیماریها و مضرات ناشی از مصرف مواد دخانی و استنشاق تحمیلی دود آن بوده و به طور مستقیم از بیماران مبتلا به بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات در کشور تهیه شده است.

در هر حال آنچه مسلم است اینکه وزارت بهداشت و شرکت دخانیات که دستگاههای دولتی به شمار می روند، در تلاشند تا وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند و از اینرو حاضر نیستند کوچکترین خللی در مسیر اهداف شان پیش بیاید که منجر به زیر سئوال رفتن عملکرد آنها شود. وزارت بهداشت به فکر سلامت جامعه است و شرکت دخانیات باید از منافع اقتصادی دولت حمایت کند و سهمی در افزایش بودجه کشور داشته باشد.

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گزارش از حبیب احسنی پور