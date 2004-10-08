قطعات مكشوفه تخت سليمان مطالعه و طبقه بندي مي شوند

ابراهيم حيدري مدير پروژه تخت سليمان در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت : در هر كاوشي به طور تقريبي هزار قطعه از سفال هاي شكسته و ديگر اشياء به دست مي آيد ، از ميان آنها 100 قطعه كه ارزش مطالعه و بررسي دارند انتخاب شده و بقيه دور ريخته مي شوند .



وي افزود : صد قطعه ياد شده در آزمايشگاهي كه نزديك به چهار سال است در تخت سليمان راه اندازي شده ، مورد مطالعه جنس ، رنگ ، طراحي و ديگر موارد لازم قرار گرفته و اطلاعات به دست آمده ، مستند شده و به دقت نگهداري مي شوند .

حيدري با اشاره به اين كه تاكنون 9000 قطعه شيء به دست آمده از تخت سليمان مورد مطالعه قرار گرفته و طبقه بندي شده است ، گفت : در حال حاضر اشياء بسياري در انبار نگهداري مي شوند كه بر اساس پيش بيني ها تا دو سال ديگر ، اقدامات لازم به منظور مطالعه و طبقه بندي آنها نيز انجام خواهد شد .



مدير پروژه تخت سليمان افزود : پس از انجام مطالعات لازم ، قطعاتي را كه جنبه نمايشي داشته باشد به موزه اروميه و يا موزه ملي منتقل و در آنجا به نمايش گذاشته مي شوند .



وي در مورد ضرورت هاي انجام مطالعه و تحقيق در مورد قطعاتي كه در تخت سليمان كشف مي شوند ، گفت : اين فعاليت ها علاوه بر اين كه به جمع آوري اطلاعات باستان شناسي و تاريخي كمك خواهد كرد ، براي دانشجويان ، محققان و ديگر علاقمندان نيز بسيار مفيد خواهد بود .



حيدري افزود : پس از پايان تحقيقات تمامي اطلاعات به دست آمده در پايگاه اطلاع رساني تخت سليمان قرار گرفته وامكان دسترسي علاقمندان به اين اطلاعات فراهم خواهد شد .