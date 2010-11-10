دستور وزیر بهداشت برای استعدادهای درخشان دانشگاه منحل شده "ایران"

دکتر سیدحمید جمال الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در روزهای اخیر جلساتی با گروه های استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق برگزار شد و در رفع نگرانی های آنها اقدام شد از همین رو به دانشجویان این اطمینان داده شد که توجه داشته باشند که تسهیلات آیین نامه استعداد درخشان وزارت بهداشت کما فی السابق برای این گروه اجرا می شود.

وی با اشاره به موضوعی که مورد دغدغه دانشجویان بود، گفت: در خصوص آیین نامه ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با توجه به اینکه یکی از ملاک های ورود به دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دستیاری، رتبه داوطلبان در بین دانشجویان همتراز خود (بر اساس ورودی و خروجی سال تحصیلی در هر دانشگاه است) برای جلوگیری از تضییع حق این گروه از دانشجویان هر دو دانشگاه (ایران سابق و تهران) این موضوع دو دوره اجرا می شود.

عضو شورای علمی بنیاد ملی نخبگان اضافه کرد: برخی از این دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران از این موضوع نگران بودند که ادغام این دانشگاه شرایط استفاده از تسهیلات استعدادهای درخشان و نخبگان را برای آنها تغییر دهد. آنها معتقد بودند به دلیل اینکه ملاک و معیار شاگرد اول شدن و برگزیدگان، معدل دانشجویان همان دانشگاه بوده ممکن است ادغام این روند را تغییر دهد.

جمال الدینی یادآور شد: در این جلسات این اطمینان داده شد که تغییری در این زمینه حاصل نمی شود و با موافقت وزیر بهداشت و تاکید معاونت آموزشی وزارت بهداشت این دانشجویان همچنان برای دو دوره متوالی با ملاک و شاخص قبلی در بین هم دوره های خود سنجیده می شوند.

وی اظهار داشت: دانشجویان مطمئن باشند که ادغام آموزش و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی تهران به ارتقای سطح علمی و بهتر شدن وضعیت آموزش آنها منجر می شود و با نگاه ویژه دکتر وحیددستجردی به عنوان عضو هیئت امنای بنیاد نخبگان به موضوع نخبگان و استعدادهای درخشان، حمایت از این گروه از دانشجویان همچون گذشته ادامه می یابد.

نماینده نخبگان در شورای عالی استعدادهای درخشان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با توجه به ارتقای وضعیت این دانشگاه و گسترش تعداد دانشجویان مشمول آیین نامه بنیاد ملی نخبگان در این دانشگاه، پیگیری هایی نیز برای ایجاد دفتر بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال انجام است که در صورت موافقت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این دفتر تاسیس خواهد شد.

وی اضافه کرد: نشست مشترکی نیز با حضور کلیه دانشجویان استعداد درخشان این دانشگاه که پس از ادغام جمعیت قابل توجهی را تشکیل می دهند، با مسئولان دانشگاهی برگزار می شود.