علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه ایران موافق انجام مذاکرات با 1+5 در کشور ترکیه است، گفت: ما منتظر اعلام نظر گروه 1+5 برای پذیرفتن محل مذاکره و پیشنهاد ترکیه هستیم.

وی گفت: با توجه به مواضع مجموعه کشورهای اتحادیه اروپا پس از قطعنامه و موضع غیر دوستانه آنها هم اکنون ترجیح می دهیم ، مذاکرات در کشوری که رابطه مناسبی با جمهوری اسلامی ایران دارد انجام شود.

بروجردی گفت: پیشنهاد دهنده اصلی مذاکرات گروه 1+5 است ، در خصوص زمان و مکان نیز باید به تفاهم برسیم. انجام مذاکره در کشور ترکیه از مراحل اولیه کار است که اگر تفاهم در این خصوص حاصل شود مذاکرات انجام خواهد شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در توصیه به گروه 1+5 گفت: توصیه می کنم این گروه واقعیات جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند، زمانی ما فاقد هر گونه توانمندی در عرصه هسته ای بودیم اما امروز بر این دانش مسلط هستیم.

وی ادامه داد: همانگونه که عدم پذیرش واقعیات در سالهای گذشته باعث شد ما بر اساس ماده 4 ان پی تی راهمان را در این مسیر ادامه دهیم، اگر 1+5 از فضای تقابل خارج نشود و وارد فضای تعامل نشود نیز همچنان راه خود را ادامه خواهیم داد.

نماینده بروجردی در مجلس گفت: به نفع غرب است تا وارد فضای فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران شود ، ما نیازمند تولید 20 هزار مگاوات برق هسته ای هستیم که این کار بزرگ اقتصادی است که در مقابل شرکت های غرب قرار دارد.

وی گفت: بر اساس آخرین تجربه ای که با غرب در خصوص تامین سوخت رآکتور تهران داشتیم و تجربه ای منفی بود به این نتیجه رسیدیم که سوخت را در داخل کشور خودمان تولید کنیم.