شایسته و معصومی پروانه ساخت گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فیلم‌های سینمایی "عروس جهان" به تهیه‌کنندگی رضا آشتیانی و کارگردانی حسن کاربخش ژانر سیاسی (مسایل لبنان) ، "من همسرش هستم" به تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته و کارگردانی مصطفی شایسته ژانر خانوادگی و "خرس" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی خسرو معصومی ژانر اجتماعی از شورای پروانه ساخت، مجوز دریافت کرده‌اند.