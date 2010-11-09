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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۸

شایسته و معصومی پروانه ساخت گرفتند

مصطفی شایسته و خسرو معصومی برای کارگردانی فیلم‌های سینمایی "من همسرش هستم" و "خرس" پروانه ساخت گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فیلم‌های سینمایی "عروس جهان" به تهیه‌کنندگی رضا آشتیانی و کارگردانی حسن کاربخش ژانر سیاسی (مسایل لبنان) ، "من همسرش هستم" به تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته و کارگردانی مصطفی شایسته ژانر خانوادگی و "خرس" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی خسرو معصومی ژانر اجتماعی از شورای پروانه ساخت، مجوز دریافت کرده‌اند.

کد مطلب 1188334

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