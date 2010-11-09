کمیته بهداشت و سلامت در کاروان حج هرمزگان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، کاروان حج تمتع استان هرمزگان به مناسبت جشن ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) مراسمی را در هتل ابراج الزهرا مکه مکرمه برگزار و به زوجهایی که همنام حضرت علی(ع) و فاطمه(س) بودند هدایایی اهدا کرد.

همچنین از سوی این کاروان به یک نفر از زائران اهل سنت که در چند روز اخیر به مذهب تشیع تشرف پیدا کرده نیز هدیه‌ای داده شد و یک نفر از زائران این کاروان مبلغ پنج میلیون تومان به عنوان ولیمه پایان سفر به حساب انجمن حمایت از زندانیان واریز کرد.

این کاروان همچنین کمیته بهداشت، سلامت و همیار جوان زائر را تشکیل داده تا مسئولیت اعمال هریک از زائران مسن و ویلچری بر عهده این کمیته قرار گیرد.



برگزاری یادواره شهدای استان در نمایشگاه نقاشی فرزندان و دانش‌آموزان زائران در قالب 200 عنوان با موضوع حج و عبادت از دیگر برنامه های این کاروان در موسم حج است.