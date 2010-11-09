هیچگونه کالای بی کیفیتی به کشور عراق صادر نشود

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید با رعایت استاندارد و کیفیت از صدور هر گونه کالای بی کیفیت به کشور عراق خودداری کنند.

وی با اشاره به هدف صادرات 10 میلیارد دلاری به عراق، بازار این کشوررا با توجه به شرایط و مشترکات دینی و فرهنگی بازار بسیار خوبی دانست و بر ضرورت توجه به این امر تاکید کرد.

این مسئول بیان کرد: باید با شناسایی بازار عراق و صدورکالای باکیفیت سهم عمده ای از این بازار داشته باشیم و شرایط لازم برای تحقق این امر را به شکل مطلوب فراهم کنیم.

جلسه بررسی راهکارها درخصوص مشکلات صادرات به عراق برگزار شد

وی یادآور شد: به منظور بررسی راهکارهای اجرایی درخصوص مشکلات صادرات به عراق، جلسه ای با حضور رئیس و معاونت نظارت بر اجرای استاندارد و سیستمهای کیفیت سازمان استاندارد، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان به عراق در محل ستاد ونک برگزار شد.

فرسادفر، مدیرکل استاندارد کرمانشاه نیز در این جلسه گفت: لازم است با اعتمادسازی بین دو طرف مرز، سهم خود را در صادرات افزایش دهیم.

وی اعلام کرد: از ابتدای آذرماه سال جاری مرز رسمی این استان از 32 هکتار بازارچه مرزی به 330 هکتار افزایش می یابد که این امر باعث به رسمیت شناختن مرزهای رسمی می شود.

بیش از دو میلیارد و 600 هزار دلار صادرات به کشور عراق

خیرالله خادم، نماینده تام الاختیار رئیس سازمان توسعه و تجارت و سرپرست دفتر هماهنگی امور تجاری عراق نیز در این جلسه اعلام کرد: در هفت ماهه نخست امسال، بیش از دو میلیارد و 600 هزار دلار صادرات به کشور عراق صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد رشد داشته که این امر مطللوب است.

همچنین در این جلسه، گزارش همکاری با عراق در زمینه صادرات در 23 بخش از جمله مذاکرات، تفاهمنامه ها و دیگر اقدامات انجام شده در این خصوص، توسط مزینانی، کارشناس اداره کل روابط بین الملل قرائت شد.

اعلام آمادگی برای در اختیار گذاشتن عناوین مشکلات و پیشنهادات فنی

برخی از نمایندگان واحدهای تولیدی حاضر در جلسه اعلام آمادگی کردند که با دراختیار گذاشتن عناوین مشکلات و پیشنهادات فنی، با سازمان استاندارد در جهت افزایش سطح کیفی تولیدات و صادرات کالای مرغوب، همکاری لازم را داشته باشند.

در این جلسه مقرر شد جهت بررسی و رفع مشکلات صادرات به عراق، ریاست سازمان استاندارد به همراه هیئتی از نمایندگان وزارت صنایع و معادن، وزارت بهداشت، سازمان توسعه و تجارت، اتاق مشترک و انجمن صادرکنندگان عازم عراق شوند.