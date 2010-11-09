به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه این فیلم متعلق به نازنین لیقوانی است که پیش از این دو کتاب با عنوان "به سادگی خوردن یک فنجان چای" و "از میان ظرف‌های شسته شده" از وی به چاپ رسیده است.

"من همسرش هستم" اولین فیلمنامه لیقوانی است که به فیلم بلند سینمایی تبدیل می‌شود و قرار است در ژانر اجتماعی ساخته شود. پیش‌تولید این فیلم به زودی آغاز می‌شود و این با فراهم شدن شرایط فیلم کلید می‌خورد. در صورت آماده شدن فیلم "من همسرش هستم" در جشواره فجر امسال به نمایش در می‌آید.

مصطفی شایسته پیش از این تهیه کنندگی فیلم‌های "بوتیک"، "کنعان"، "کافه ستاره"، "بی پولی" و... را برعهده داشته و جوایز متعددی برای این آثار به دست آورده است. تهیه‌کنندگی "من همسرش هستم" برعهده مرتضی شایسته است.