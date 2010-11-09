  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۵۱

شایسته "من همسرش هستم" را به زودی کلید می‌زند

شایسته "من همسرش هستم" را به زودی کلید می‌زند

مصطفی شایسته اولین فیلم بلند سینمایی خود را در مقام کارگردان به زودی جلوی دوربین می‌برد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه این فیلم متعلق به نازنین لیقوانی است که پیش از این دو کتاب با عنوان "به سادگی خوردن یک فنجان چای" و "از میان ظرف‌های شسته شده" از وی به چاپ رسیده است.

"من همسرش هستم" اولین فیلمنامه لیقوانی است که به فیلم بلند سینمایی تبدیل می‌شود و قرار است در ژانر اجتماعی ساخته شود. پیش‌تولید این فیلم به زودی آغاز می‌شود و این با فراهم شدن شرایط فیلم کلید می‌خورد. در صورت آماده شدن فیلم "من همسرش هستم" در جشواره فجر امسال به نمایش در می‌آید.

مصطفی شایسته پیش از این تهیه کنندگی فیلم‌های "بوتیک"، "کنعان"، "کافه ستاره"، "بی پولی" و... را برعهده داشته  و جوایز متعددی برای این آثار به دست آورده است. تهیه‌کنندگی "من همسرش هستم" برعهده مرتضی شایسته است.

کد مطلب 1188339

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها