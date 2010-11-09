5+1 در موضع ضعف است/ 5 دلیل برتری ایران در مذاکرات

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص انجام مذاکرات در ترکیه اظهار داشت: محل مذاکره جزء ظاهر و صورت مذاکرات است، اما مهم محتوای موضوع است.

وی ادامه داد: کشورهای غربی و مشخصا 1+5 انتظاری که از قعطعناهم 1929 داشتند برآورده نشد، آنها گمان می کردند این قطعنامه ایران را در موضع ضعف قرار می دهد اما شاهد بودند که ایران هم برنامه ها، هم سیاست ها و هم ابداعات تازه ای را رو کرد که نوعی مقابله جدی با تحریم ها را نشان می داد.

نماینده اسلام آباد غرب با بیان اینکه گروه 1+5 هم اکنون مذاکرات را از موضع پایین تر پیگیری می کنند ، گفت: تا پیش از ارائه اولین گزارش سه ماهه کشورها از نحوه اجرای قعطنامه گروه 1+5 امیدوار بود که نتیجه مثبتی از اجرای قطعنامه به دست آورد ، در آن زمان وقتی بحث مذاکره مطرح می شد آنها از موضع استغنا درباره مذاکرات صحبت می کردند اما بعد از آنکه 18-17 کشور گزارشی ازتحریم ها دادند و این گزارش نشان داد که اکثر کشورها از تحریم ها علیه ایران استقبال نکرده اند مشاهده کردیم که آنها با واقعیت تازه ای آشنا شده اند و امروز وقتی از مذاکره صحبت می شود نوع سطح موضوع از سوی آنها متفاوت از گذشته است.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس این رویکرد جدید 1+5 را ناشی از شرایط جدید در منطقه و جهان دانست و گفت: هم اکنون فضای ایجاد شده در عراق و ترکیب سیاسی اخیری که در این کشور شکل گرفته و موجب شده دوستان ایران جایگاه مناسبی به دست آورند و این مقوله حائز اهمیت است. همچنین نوع تعامل ایران با کشورهای منطقه مولفه دیگری است زیرا ایران در تعامل با کشورهای منطقه وارد فضای تقابلی با این کشورها نشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: سفر رئیس جمهور به لبنان نیز که قدرت ایران را در مرز اسرائیل نشان داد و مولفه دیگر شکستن ابهت آمریکا در داخل این کشور است اوباما با قدرتی که در انتخابات ریاست جمهوری به دست آورده بود برای تجمیع فشارها بر ایران اقدام کرد اما اوباما در شرایط کنونی همان قدرت اولیه را در سیاست خارجی ندارد.

وی گفت: همین شرایط باعث می شود ما بتوانیم از موضعی برتر مذاکرات آینده را پیگیری کنیم.

فلاحت پیشه در خصوص ورود ترکیه به بحث مذاکرات گفت: گروه 1+5 تلاش کرد که بحث مذاکره را فقط در وین مطرح کند هم اکنون کشاندن مذاکره به کشوری که خودش از بانیان بیانیه تهران است، برای ما حائز اهمیت بوده و پیام تازه ای به همراه دارد.

نماینده اسلام آباد غرب در مجلس گفت: ما معتقدیم اگر مذاکرات 1+5 محدود به همین جمع باشد، این جمع، جمعی است که مملو از تبانی است و از آنجا که تبانی های زیادی در آن شکل می گیرد موضوع ایران هنوز در این گروه حل نشده است.

فلاحت پیشه اضافه کرد: اگر کشورهای دیگری وارد این بحث شوند در آن زمان می توان فارغ از فضای تبانی ، بحث هسته ای ایران و اختلافات و ابهامات ایران را رفع کرد.