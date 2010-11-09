  1. هنر
  2. سایر
۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۲۳

همایش تخصصی انجمن کتابداری چهارشنبه برگزار می‌شود

همایش تخصصی انجمن کتابداری چهارشنبه برگزار می‌شود

همایش مشترک انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و شرکت نوسا با موضوعات مرتبط با کتابداری و فناوری‌های مرتبط با این حوزه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش 4 مقاله تخصصی ارائه می‌شود و بخش دیگر مراسم به اعطای جوایز جشنواره علمی سیمرغ که با موضوع سیستم‌های اطلاع رسانی و کتابخانه‌های دیجیتال برگزار شده است، اختصاص دارد. 

"الگوهای مفهومی و رویکرد معنابخشی به نرم افزارهای کتابخانه ای" از رحمت اله فتاحی، "تحقیق و پژوهش و پایگاه‌های استنادی علوم جهان اسلام" از جعفر مهراد، "پیاده‌سازی الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی در فهرست‌های رایانه‌ای ایرانی: پیش شرط‌های نظری و اجرایی" از شعله ارسطوپور و "روش‌های تبدیل اطلاعات Marc به FRBR و مشکلات مربوط به آن" از احمد محمدزاده عنوان موضوعاتی است که در این همایش ارائه می‌شود. 

این همایش چهارشنبه 19 آبان ماه از ساعت 16:30 تا 19 در تالار شریعت‌زاده، کتابخانه ملی واقع در بزرگراه حقانی، بعد از ایستگاه مترو میرداماد برگزار می‌شود.
کد مطلب 1188349

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها