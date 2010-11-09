به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش 4 مقاله تخصصی ارائه می‌شود و بخش دیگر مراسم به اعطای جوایز جشنواره علمی سیمرغ که با موضوع سیستم‌های اطلاع رسانی و کتابخانه‌های دیجیتال برگزار شده است، اختصاص دارد.

"الگوهای مفهومی و رویکرد معنابخشی به نرم افزارهای کتابخانه ای" از رحمت اله فتاحی، "تحقیق و پژوهش و پایگاه‌های استنادی علوم جهان اسلام" از جعفر مهراد، "پیاده‌سازی الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی در فهرست‌های رایانه‌ای ایرانی: پیش شرط‌های نظری و اجرایی" از شعله ارسطوپور و "روش‌های تبدیل اطلاعات Marc به FRBR و مشکلات مربوط به آن" از احمد محمدزاده عنوان موضوعاتی است که در این همایش ارائه می‌شود.

این همایش چهارشنبه 19 آبان ماه از ساعت 16:30 تا 19 در تالار شریعت‌زاده، کتابخانه ملی واقع در بزرگراه حقانی، بعد از ایستگاه مترو میرداماد برگزار می‌شود.