ورزشهای سنتی مازندران رو به فراموشی رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، منصورعلی زارعی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای ورزشی بخش مرکزی شهرستان ساری با بیان اینکه در ارزش های اسلامی و دینی ورزش دارای جایگاه خاص است، گفت: سه چیز در جامعه دارای اهمیت زیادی است و بزرگان به آن سفارشات فراوان کردند که شامل ورزش ، تحصیل، تذهیب است.



زارعی تاکید کرد: ورزش دارای اهمیت بیشماری است که انسجام و وحدت و یکپارچگی جامعه را به همراه دارد.



وی با بیان اینکه ورزش یکی از مفیدترین و سالم ترین سرگرمی هایی است که می تواند اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را پر کند گفت: کسالت و تنبلی را از انسان زدوده و باعث نشاط و شادابی در فرد شده و برای انجام کارها و وظایف فردی و اجتماعی آماده می کند و اخلاقش را بهبود می بخشد.



فرماندار مرکز مازندران ورزش را سبب تقویت روحیه شجاعت، از خود گذشتگی، مبارزه با ظلم و ظالم و دفاع از مظلوم عنوان کرد و افزود: اهمیت سلامتی و توانمندی جسمانی بر کسی پوشیده نیست.



زارعی با بیان اینکه ورزش های سنتی ما برگرفته از قرآن و احادیث است، افزود: ورزش های سنتی با آموزه های دینی و اسلامی منطبق است و نباید به فراموشی سپرده شود.



وی گفت: باید با برنامه ریزی های دقیق بتوانیم پیام ورزش را به جامعه برسانیم.



وی تصریح کرد: در ورزش انرژی موجود است که اگر دولت و حاکمیت جامعه بتوانند آن را کنترل کنند به بهترین شیوه می توان از آن بهره برد و باعث افزایش بهره وری کاری جامعه می شود.



زارعی خاطرنشان کرد: کارهای فراوان در حوزه ورزش شهرستان صورت گرفته است که عملکرد ورزشی شهرستان را ماندگار کرده است.



وی با بیان اینکه در این دولت در همه ابعاد به ورزش اهمیت داده می شود، افزود: در آینده 10 سالن ورزشی در روستاهای شهرستان ساری افتتاح خواهد شد.