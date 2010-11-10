منزلت علوم انسانی کافی و وافی نیست

دکتر راجر کریسپ در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع که عالم علوم انسانی دارای مزایای یکسان با دانشمند علوم طبیعی در اجتماع نیست، بر این اساس چرایی انتخاب علوم انسانی از سوی شما به عنوان حوزه مطالعاتی چیست، گفت: این موضوع که گاهی اوقات علوم انسانی در مقایسه با علوم طبیعی مفید انگاشته نمی‌شود درست است.

وی تصریح کرد: از اینرو برخی کشورها درصدد اولویت دادن به علوم انسانی نیستند. در این کشورها اولویت به علومی داده می‌شود که ابزاری برای رسیدن به هدف هستند.

کریسپ گفت: اما این علوم در مورد اینکه اهداف ما چه باشند حرفی برای گفتن ندارند. بعبارت دیگر علوم طبیعی در مورد چیستی اهداف انسان صحبت نمی‌کنند.

مؤلف "دیدگاه هیوم درباره فضیلت" در ادامه گفت: در حال حاضر علومی مرتبط با زندگی و زیست انسان در کانون توجه قرار گرفته‌اند. برای نمونه می‌توان به علوم شناختی اشاره کرد. این علوم به امکان ارتقای ماهیت بشر می‌پردازند. برای نمونه در این علوم امکان افزایش و ارتقای ماهیت بشر بر اساس ظرفیتهای شناختی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد افزود: برای هر فرهنگی که به دنبال پاسخی برای این پرسشها است لازم و ضروری است که درکی از خود که از طریق علوم انسانی ایجاد می‌شود داشته باشد. علومی چون ادبیات، تاریخ، هنر، الهیات، فلسفه و غیره علومی هستند که برای این خود باوری لازم و ضروری هستند و سازنده آن به شمار می‌روند.

مؤلف "مطلوبیت و اخلاق" تأکید کرد: اگر فرهنگ به این علوم که سازنده خود باوری آن است بی توجه باشد به نتایج و مقاصد نامعلومی خواهد رسید و برای آن مصیبت بار خواهد بود.

وی در مورد علل انتخاب حوزه مطالعاتی علوم انسانی (فلسفه) به رغم وجود این دیدگاه یادآور شد: این سؤال که چرا بنده علوم انسانی و فلسفه را به عنوان حوزه مطالعاتی انتخاب کرده‌ام به علائقم برمی‌گردد. بنده از فلسفه لذت می‌برم. ولی فکر می‌کنم دلیل این موضوع گسترده‌تر از این چیزی است که عنوان کردم. به عبارت دیگر علت این انتخاب و لذتی که در فلسفه نهفته است به دلایل بالا برمی‌گردد که اشاره شدند.

مؤلف "دیدگاه ارسطو درباره نفس" در پایان گفت: با توجه به شرایط دنیای کنونی فکر نمی‌کنم که این میزان توجه به علوم انسانی کافی و وافی به مقصود بشریت باشد.