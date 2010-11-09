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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۲۰

شهردار نیویورک :

نمایندگان کنگره آمریکا نادان هستند

نمایندگان کنگره آمریکا نادان هستند

شهردار نیویورک با تاکید بر اینکه آمریکا باید به جای انتقاد از دیگران، نگاه انتقادی را به سمت خود برگرداند، نمایندگان راه یافته به کنگره آمریکا را نادان و بی سواد دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "تاگس انسایگر"، "مایکل بلومبرگ" شهردار نیویورک نمایندگان راه یافته به کنگره آمریکا را نادان و بی اطلاع از دنیا ارزیابی کرد.

وی که با وال استریت ژورنال گفتگو می کرد کنگره آمریکا را عوام مابانه توصیف کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: از نظر من اکثر نمایندگان کنگره آمریکا هنوز حتی یک گذرنامه برای خروج از کشور ندارند، با رفتار کنگره خطر شروع یک جنگ تجاری با چین وجود دارد که دلیلش فقط این است که هیچ یک از نمایندگان ما نمی دانند چین در کجا قرار دارد و چه جور کشوری است.

بلومبرگ افزود که ما باید به این امر که دائما چین را متهم کنیم خاتمه دهیم و برعکس با نگاه انتقادی به خودمان بنگریم.
 

کد مطلب 1188361

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