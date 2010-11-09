نمایندگان کنگره آمریکا نادان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "تاگس انسایگر"، "مایکل بلومبرگ" شهردار نیویورک نمایندگان راه یافته به کنگره آمریکا را نادان و بی اطلاع از دنیا ارزیابی کرد.

وی که با وال استریت ژورنال گفتگو می کرد کنگره آمریکا را عوام مابانه توصیف کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: از نظر من اکثر نمایندگان کنگره آمریکا هنوز حتی یک گذرنامه برای خروج از کشور ندارند، با رفتار کنگره خطر شروع یک جنگ تجاری با چین وجود دارد که دلیلش فقط این است که هیچ یک از نمایندگان ما نمی دانند چین در کجا قرار دارد و چه جور کشوری است.

بلومبرگ افزود که ما باید به این امر که دائما چین را متهم کنیم خاتمه دهیم و برعکس با نگاه انتقادی به خودمان بنگریم.

