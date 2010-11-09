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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

حاج محمدی:

وجود کارگاه رایانه در مدارس یک نیاز ضروری است

وجود کارگاه رایانه در مدارس یک نیاز ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: کارشناس گروه های آموزشی دوره متوسطه کرمان با اشاره به اینکه امروزه عصر فناوری و تکنولوژی است وجود کارگاه رایانه در مدارس را نیازی ضروری دانست.

عبدالرسول حاج محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت:با توجه به اینکه امروزه عصر فناوری و تکنولوژی است باید تمام مدارس مجهز به کارگاه رایانه باشند که مدارس به سمت مدارس هوشمند پیش روند.

وی در مورد استفاده از گوشی همراه در مدارس گفت: اگر استفاده از گوشی همراه در راستایی آموزش قرار بگیرد خوب است که افراد بتوانند کلیپ درسی خود را در آن ذخیره کند و برای دوستان خود بفرستند ولی در غیر این صورت که جنبه منفی و ابزار تفریحی قرار بگیرد باید با دانش آموز برخورد منطقی شود.

حاج محمدی همچنین وجود آزمایشگاه را در مدارس الزامی دانست چرا که بیشتر دروس مدارس واحد های عملی دارد که حدود 80 درصد از دروس درتمام  مقطع های تحصیلی عملی هستند.

کد مطلب 1188362

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