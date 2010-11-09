صف خارجیها برای خرید محصولات پتروشیمی/ ادامه روند صادرات پتروشیمی به اروپا

به گزارش خبرنگار مهر صفرعلی بابایی امروز در نشست خبری با بیان اینکه در حال حاضر هیچ گونه مشکلی برای فروش و صادرات محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای بین المللی وجود ندارد، گفت: هم اکنون اتیلن تولیدی مجتمع های مختلف پتروشیمیایی با قیمت های بین المللی به بازارهای جهانی عرضه می شود.

مدیرعامل مجتمع پتروشیمی مروارید همچنین از صدور مجوزی توسط رئیس جمهور برای صادرات مازاد اوره و آمونیاک تولیدی واحدهای پتروشیمیایی خبر داد و یادآور شد: با صدور این مجوز در شرایط فعلی کشتی های خارجی برای خرید این محصولات در خلیج فارس صف ایجاد کرده اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مجوز نظام نامه "ریچ" برای صادرات اتیلن تولیدی پتروشیمی مروارید اخذ شده است بیان کرد: بر این اساس هیچ گونه مشکلی برای صادرات اتیلن به اروپا ایجاد نخواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره به راه اندازی مجتمع پتروشیمی مروارید از اسفندماه سال گذشته تصریح کرد: با وجود اینکه استاندارد راه اندازی واحدهای تولید کننده اتیلن چهار سال بوده در شرایط تحریم پتروشیمی مروارید در مدت کمتر از چهار سال در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

بابایی با تاکید بر اینکه بخش عمده منابع مالی این واحدهای پتروشیمیایی توسط فاینانسورهای ایتالیا، هلند و فرانسه تامین شده است، تاکید کرد: کل هزینه اجرای این پروژه 450 میلیارد تومان بوده که 210 میلیون یورو از محل منابع خارجی جذب شده است.

مدیرعامل مجتمع پتروشیمی مروارید با اعلام اینکه هم اکنون ظرفیت تولید اتیلن در این واحد 90 درصد است تبیین کرد: پیش بینی می کنیم تا پایان سال جاری حدود 300 هزار تن اتیلن پتروشیمی مروارید به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شود.

وی با بیان اینکه در حاشیه مجتمع پتروشیمی مروارید یک آبگیر مستقل برای تامین خوراک واحدهای این مجتمع پتروشیمی ساخته شده است، تاکید کرد: قرار است بخشی از اتیلن تولیدی پتروشیمی مروارید به خط لوله اتیلن غرب تحویل داده شود.

بابایی با بیان اینکه واحد جدید پتروشیمی مروارید برای تولید سالانه 553 هزار تن MEG مراحل ساخت خود را پشت سر می گذارد گفت: تاکنون 80 درصد تجهیزات و کالاهای مورد نیاز این واحد از بازارهای داخلی و خارجی تامین شده است.

ایران فینالیست جشنواره بین المللی مدیریت پروژه

به گزارش مهر، بابایی در ادامه با اشاره به حضور پتروشیمی مروارید در جمع 10 فینالیست بیست و چهارمین جشنواره مدیریت پروژه های بین المللی در استانبول ترکیه تاکید کرد: برای اولین بار یک پروژه ایرانی موفق شد در بین شرکت های بزرگ جهان به عنوان دوم در مدیریت پروژه ها دست یابد.

مدیرعامل پتروشیمی مروارید با اشاره به اینکه در این جشنواره بین المللی ایران با پشت سر گذاشتن شرکت هایی از ایتالیا، آلمان، رومانی، چین و ترکیه به عنوان دوم این جشنواره بین المللی دست یافت، خاطر نشان کرد: در حالی پتروشیمی مروارید به این افتخار بین المللی نائل آمده که در شرایط فعلی اکثر پروژه های نفت و گاز در کشورهای حاشیه ای خلیج فارس توسط شرکت های آمریکایی مدیریت می شوند.

این مقام مسئول با یاد آوری اینکه در جشنواره بین المللی مدیریت پروژه در ترکیه 9 میلیارد برای سنجش عملکرد پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی در دستور کار قرار داشت، تاکید کرد: پتروشیمی مروارید با دریافت امتیازات بالا برای اولین بار در سطح خاورمیانه موفق به کسب رتبه دوم شده است.