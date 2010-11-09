تروئیکای ACD عکس یادگاری گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که ریاست اجلاس تهران را بر عهده داشت، پیریس وزیر خارجه سریلانکا رئیس پیشین این اجلاس و نماینده کشور کویت به عنوان رئیس آتی این اجلاس در مقابل نمایندگان رسانه های جمعی و تصویربرداران با گرفتن عکس یادگاری حضور خود را در نهمین اجلاس مجمع همکاری آسیایی در تهران به ثبت رساندند.

اجلاس گفتگوی همکاری آسیایی از روز گذشته تا امروز در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد و این اجلاس با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.

بر این اساس جمهوری اسلامی ایران در سال 2010 ریاست مجمع همکاری آسیایی (ACD ) را بر عهده دارد.