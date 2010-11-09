ایرشوی ایرانی با مهمانداران خارجی/ صادرات سبزی با توپولف

برای حضور در پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی در کیش امروز صبح به فرودگاه مهرآباد رفتیم تا با هواپیمای بوئینگ "MD" ، ساعت 6 و 20 دقیقه صبح به سمت کیش پرواز کنیم.

ساعت 6 و 30 دقیقه را نشان می‌دهد و مسافران در هواپیما نشسته‌اند؛ اما گویا قرار است مسئولان ارشد وزارت راه و ترابری با این پرواز همراه ما شوند و برهمین اساس، پرواز به دلیل حضور این مسئولان باید با چند دقیقه تاخیر انجام شود.

از دور بالاترین مقام بخش هوایی کشور را می بینیم که با تلفن همراه خود در حال صبحت کردن است و خدمه پروازی که اتفاقا خارجی هستند، نیز چشمانشان را به وی دوخته‌اند؛ ساعت 6 و 45 دقیقه است و ظاهرا حضور مسئولان وزارت راه و ترابری در هواپیما منتفی شده است و معاون وزیر راه که تا پلکان هواپیما آمده بود، به ناچار به سالن ترانزیت بازمی‌گردد تا با پرواز بعدی به کیش بیاید.

به هر حال، نزدیک ساعت 6 و 50 دقیقه هواپیما فرودگاه مهرآباد را ترک می کند و حدود ساعت 8 و 20 دقیقه در فرودگاه کیش به زمین می نشیند. پس از خروج از هواپیما، به محل برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی که چسبیده به فرودگاه است، می رویم. هنوز افتتاحیه آغاز نشده و بسیاری از غرفه ها نیز آماده نیستند، چیدمان نمایشگاه نیز طوری طراحی شده است که دولتی‌ها ؛ اول سالن و خصوصی‌ها در انتهای سالن قرار گرفته‌اند.

در پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی که به گقته مدیرعامل منطقه آزاد کیش، 105 شرکت داخلی و 15 شرکت یا نمایندگی خارجی حضور دارند، توانمندیهای صنعت هوایی ایران به نمایش گذاشته شده است.

مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که پیش ازظهر امروز با حضور وزیر راه و ترابری و سایر مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد، با ادبیات خاص و متفاوت حمید بهبهانی، فضای جدید همراه با لبخند را در نمایشگاه حاکم کرد.

صادرات سبزی با توپولف



وزیر راه و ترابری ابتدا با موضوع تحریمها آغاز کرد و چنین گفت: "30 سال است که می‌گویند شما را تحریم کرده‌ایم اما ما با دل به خدا دادن، همه مسایل را حل کرده‌ایم." به گفته وی، تحریم موتور ما را به حرکت درآمده است. به عبارت دیگر، غربی‌ها یک قدم برمی‌دارند، ما 10 قدم جلوتر از آنان برمی‌داریم.

بهبهانی با اشاره به سفر مسئولان کشور ازبکستان به ایران، اظهارداشت: "می خواستم آنان را با خود به نمایشگاه بیاورم که آنقدر برایشان برنامه تدارک دیده شده بود که نتوانستند بیایند."

وی با بیان اینکه "باید برویم و خارجی‌ها را حتی شده رایگان به کیش بیاوریم تا آنان بیشتر با کشورمان آشنا شوند"، گفت: "خارجی‌ها برای غذاهای ایرانی "له له" می‌زنند، آرزوی خوردن میگو را دارند و وقتی به آنان میگو بدهید آنان نمی دانند در داخل دهان بگذارند یا روی چشمانشان."

وزیر راه و ترابری از 14 فروند هواپیمای ایران 140 آماده پرواز خبر داد و اظهارداشت: از این هواپیماها باید در مسیرهای کوتاه همچون سمنان و اراک استفاده کرد.

بهبهانی گفت: رئیس جمهور پیشنهاد کرده است که ایران ایر یک مرکز ویژه هوایی یا دانشگاه ویژه تربیت خلبان ایجاد کند تا در آینده صادر کننده خلبان باشیم. وی از خلبانان ایرانی در کشورهای دیگر به عنوان "ستاره‌های درخشان" یاد کرد.

وزیر راه و ترابری در ادامه توصیه‌هایی هم درباره هواپیماهای توپولف شرکتهای هواپیمایی داشت و افزود: نباید این نوع هواپیماها را دور بریزیم و باید از آنها به عنوان هواپیمای باری جهت صادرات محصولات کشاورزی همچون سبزی استفاده کنیم.

وی تشکیل شرکت تعاونی صادراتی در این باره را پیشنهاد کرد و گفت:" شاید برخی مدیران شرکتهای هواپیمایی بگویند مگر کار ما صادرات سبزی است، اما من به آنان می‌گوئیم که عقل سلیم حکم می‌کند هرکجا که می شود پول آنجا پیدا کرد باید شناسایی کنیم. به عبارت دیگر، در دنیا پول ریخته روی زمین، یکی باید پیدا شود و آنها را از روی زمین جمع آوری کند."

اصلاح ناوگان متناسب با سلیقه مردم



همچنین در این مراسم، رضا نخجوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از اصلاح ناوگان حمل و نقل هوایی متناسب با سلیقه مردم خبر داد و گفت: از دو بازرسی بین المللی در بخش هوایی در 6 ماهه اخیر موفق عبور کردیم.

وی افزود: براساس بررسی‌های انجام شده، به حدود 500 فروند هواپیما با سرمایه گذاری 22 میلیارد دلاری تا سال 1404 نیاز داریم. برهمین اساس، چاره ای جز استفاده از سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین خصوصی سازی در این صنعت نداریم.

نخجوانی از شرکتهای هواپیمایی خواست که از خارجی‌ها به عنوان خدمه پروازی استفاده نکنند، همچنین از شرکتها انتظار می‌رود از اعزام پرنده‌ها به خارج از کشور برای اورهال خودداری و از توانمندیهای داخلی در این باره استفاده کنند.

مجلس از صنعت هوایی حمایت می‌کند



علی اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: مجلس از هر گونه حمایتی برای توانمندسازی صنعت هوایی و خودکفایی در این صنعت استقبال می کند.

وی از تاسیس صندوق توسعه ملی به عنوان بزرگترین نوید به بخش خصوصی یاد کرد و گفت: براساس برنامه پنجم توسعه، قرار است 20 درصد از درآمد حاصل از فروش سوخت به این صندوق واریز شود، ضمن اینکه دولت حق برداشت از این صندوق را نخواهد داشت و تمام منابع آن به صورت تسهیلات به بخش خصوصی اختصاص خواهد یافت.

پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی که امروز در کیش آغاز به کار کرد، تا 21 آبان ماه جاری ادامه خواهد داشت.