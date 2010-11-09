استقبال فرماندار اسفراین از راه اندازی صنایع فولادی در این شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد محمدزاده ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: صنایع آلیاژی فولاد مهمترین صنعت در ایجاد اشتغال و کسب درآمد است و از تمام سرمایه گذاران در این بخش توسط طرح آمایش صنعتی حمایت می کنیم.

وی افزود: کارگاههای ماشین کاری، برشکاری و تابگیری ویژه قطعات سنگین و خاص با امکانات استیلر زنی، عملیات حرارتی ویژه قطعات سنگین و قطعات خودرو، تولید چرخ یکپارچه قطعات، تولید انواع مخازن سی ان جی و ال ان جی، کارگاههای فرج بسته جهت قطعات آهنگری نظیر قطعات خودرو و قالبهای صنعتی، تولید فلنچ از یک تا 25 اینچ، تولید انواع میلگردها، ریخته گری قطعات سنگین و سبک و تولید مخازن از نمونه طرحهای پیشنهادی فرماندار اسفراین برای سرمایه گذاران بود که حمایت از آنها را نیز متعهد شد.



محمد زاده گفت: صنعت پودر لاستیک یکی از طرحهای اجرا شده در اسفراین بوده که از طریق آمایش صنعت مورد حمایت قرار گرفت و تاکنون 200 میلیارد ریال اعتبار از محل آمایش طرحهای صنعتی را جذب کرده است که کارگاه خود را در مساحت شش هکتار تاسیس نموده است.



وی با اشاره به سفر سوم هیئت دولت به خراسان شمالی در هفته گذشته، به مصوبات دولت در این سفر مربوط به شهرستان اسفراین نیز اشاره کرد و افزود: از مهمترین مصوبات زیربنایی استان احداث خط راه آهن جوین - اسفراین - بجنورد با کاربری مسافربری و باربری است که با اعتبار اولیه 100 میلیارد ریال کلنگ زنی شد و در سال 92 به بهره برداری می رسد.



فرماندار اسفراین اجرای باند دوم بام به اسفراین با اعتبار اولیه 140میلیارد ریال، چهار بانده شدن محور اسفراین به بجنورد با اعتبار اولیه 18 میلیارد و 500 میلیون ریال برای امسال که 10 کیلومتر از پروژه را به انجام می رساند و چهار بانده شدن محور اسفراین به سبزوار را از دیگر مصوبات مهم دولت در سفر سوم برای اجرا در این شهرستان عنوان کرد.



محمد زاده به مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت در اسفراین نیز اشاره کرد و در این رابطه اظهار داشت: از 39 مصوبه در سفر اول 30 مصوبه اجرا شده، هفت مصوبه در حال اجرا و دو مصوبه اجرا نشده است.



وی افزود: از مصوبات دور دوم سفرها نیز از 89 مورد 58 مورد آن اجرا شده، 13 مورد در حال اجرا و 17 مصوبه اجرا نشده است.



فرماندار اسفراین عدم وجود متقاضی، عدم وجود وثیقه، اختلافات بین اعضا و ادارات و زمانبری زیاد مصوبات را از دلایل اجرایی نشدن برخی از مصوبات در این شهرستان اعلام کرد.



وی در تشریح عمده مشکلات اسفراین گفت: اسفراین در حاشیه کوه قرار دارد و از سه حوزه آبریز در فصول بارندگی مورد تهدید شدید قرار می گیرد که برای رفع این تهدیدات نیاز به کمک از محل اعتبارات حوادث غیر مترقبه و محل تملک داراییها داریم تا با احداث سه کانال برای هدایت آب به حاشیه شهر از خطر های احتمالی جلوگیری کنیم.



محمدزاده کمبود امکانات پزشکی و درمانی را نیز از دیگر مشکلات اسفراین عنوان کرد و افزود: با سفر وزیر بهداشت به عنوان نماینده رئیس جمهور و وزیر معین هیئت دولت به این شهرستان، مقرر شد تا اعتبارات لازم برای اعزام چهار پزشک متخصص، 800 میلیون ریال برای تامین یک دستگاه آمبولانس، 300 میلیون ریال برای خرید یک دستگاه ماموگرافی مخصوص تشخیص بیماری های زنان و یک میلیارد و200 میلیون ریال برای تامین آب شرب بیمارستان اسفراین تخصیص داده شود.