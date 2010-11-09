هنر ارزشی فراتر از علم و ثروت دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، شهزاد مزدارانی ظهر سه شنبه در همایش روانشناسی هنر از سری همایش های نخستین جشنواره آموزشی پژوهشی کاتی گفت: مطالعه، امر با ارزشی است اما افراد باید در انتخاب کتاب، چگونگی و زمان مطالعه توجه بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه افراد خوشبخت، هنر استفاده از ثروت و نوع زندگی کردن را می آموزند، تصریح کرد:‌ افراد زمانی انسان های خوبی هستند که هنر ایفای نقش خود را آموخته باشند.

مزدارانی با اشاره به اینکه هر انسانی دارای نماد خاصی است، اظهار داشت: ‌انسانها باید سعی کنند تا نماد آنها، پاسخ مثبت به جامعه و اطرافیان بدهد.

وی یادآور شد: ‌افراد، نمادها را به گونه های مختلف تفسیر می کنند و تفسیر مهمتر از خود نماد است.

این مدرس دانشگاه در بیان هنرمند گفت:‌ کسی هنرمند است که بتواند در دیگران تاثیرگذار بوده و زمینه تغییر را در افراد ایجاد کند.

وی تمام پیروزی های زندگی را ناشی از میزان زجر و سختی دوران کودکی دانست و افزود:‌ توانمندترین افراد کسانی هستند که زحمت بیشتری می کشند.

مدرس دانشگاه علوم کاربردی بهزیستی مازندران خاطرنشان کرد:‌ هنرمند دارای تخیلات بسیار زیباست که او را به خوشبختی رهنمون می کند.

وی با اشاره به اینکه خوشبختی فقط احساس است، اظهار داشت:‌ هنرمندترین افراد کسانی هستند که مدت زمان احساس خوب در آنها زیاد است.

مزدارانی با بیان اینکه در هر صحنه زندگی باید هنر خوشبختی را بدانیم، تصریح کرد:‌ خوشبختی تابع لوازم نیست و هر فرد که احساس خوب داشته باشد خوشبخت است.

وی با اشاره به اینکه والدین باید فرزندانی تربیت کنند که تفکر نقاد داشته باشند، یادآور شد:‌ برای داشتن تفکر نقاد باید از بارش افکار استفاده کرد.

این استاد دانشگاه گفت:‌ نبوغ هنری افراد باید به اندازه ای باشد تا بتوانند در دیگران تغییر ایجاد کنند.

مزدارانی با اشاره به اینکه هر تجربه ای می تواند منجر به ایجاد انقلابی بزرگ در زندگی فرد شود، تصریح کرد: ‌هر شاخه از هنر می تواند دنیا را با تغییر مواجه کند.

نخستین جشنواره آموزشی پژوهشی کاتی عصر فردا به کار خود پایان می دهد.