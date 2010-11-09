به گزارش خبرگزاری مهر،‌ تجهیز و به‌روز رسانی کتابخانه‌های 31 اداره کل تربیت بدنی سراسر کشور و 51 فدراسیون ورزشی از دیگر برنامه‌های سازمان تربیت بدنی در این هفته خواهد بود.

همچنین راه‌اندازی کتابخانه‌ و اتاق مطالعه در باشگاه‌های فرهنگی ـ ورزشی به همت سازمان تربیت بدنی و با همکاری انجمن ناشران کتب ورزشی، همزمان با هفته کتاب صورت می‌گیرد.

در مرحله اول این طرح 50 باشگاه بزرگ تجهیز می‌شوند و به تدریج دیگر باشگاه‌ها هم از امکاناتی چون کتابخانه‌ و اتاق مطالعه بهره‌مند خواهند شد.

برپایی نشستهای تخصصی انجمن کتابداری

انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران نیز 6 نشست تخصصی در حوزه کتاب با همکاری شهرداری تهران برای دانشجویان و فعالان این حوزه برگزار می‌کند.



نخستین نشست این انجمن روز 24 آبان با عنوان "مجموعه سازی در کتابخانه‌های آموزشی" با سخنرانی مرجان نیک سخت برگزار می‌شود.

"شیوه‌های جذب کودکان و نوجوانان به کتابخانه‌ها" عنوان نشست روز دوم است که از ساعت 10 تا 12 روز 25آبان، در حاشیه نمایشگاه "یاد یار مهربان" در بوستان گفتگو برپا خواهد شد.



همچنین "شیوه‌های جذب نوجوانان و کودکان به کتاب و کتابخوانی" موضوع نشست دیگری است که روز سوم، 26 آبان با سخنرانی علیرضا محمودی از ساعت 10 تا 12 برگزار می‌شود.



نشست"ابزارها و فناوریهای نوین اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی" نیز در روز چهارم نمایشگاه "یاد یار مهربان" برپا خواهد شد.



"کتابخانه‌های آموزشی" نیز آخرین نشست از سلسله نشستهای تخصصی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران است که همزمان با هجدهمین هفته کتاب جمهوری اسلامی در بوستان گفتگو برگزار می‌شود.

اهدای رایگان کتاب در 3 ایستگاه مترو



مدیر کتابخانه آیت‌الله ایروانی از برپایی ایستگاه‌های سیار "همسفر با کتاب" در سه ایستگاه متروی امام خمینی، مولوی و پانزده خرداد خبر داد و گفت: در این ایستگاه‌ها همزمان با هفته کتاب، آثار مکتوب به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان و دانشجویان قرار داده می‌شود.



علی قربانی گفت: طبق پیش‌بینی‌های انجام شده در هر ایستگاه روزانه 100 تا 150 عنوان کتاب به دانش‌آموزان و دانشجویان اهدا خواهد شد و این افراد می‌توانند با ارائه کارت دانش‌آموزی یا دانشجویی کتابهای مورد علاقه‌شان را انتخاب کنند. افراد دیگر نیز می‌توانند با شرکت در طرح مبادله کتاب، کتابهای قدیمی و کهنه خود را با کتابهای جدید تعویض کنند.



وی افزود: بیشتر کتابهای اهدایی با محور داستان، رمان و تاریخی انتخاب شده‌ و تعداد محدودی از کتابهای درسی هم در این میان گنجانده شده است.



قربانی گفت: این ایستگاه‌های سیار، 22 و 23 آبان ماه در ایستگاه متروی مولوی، 24 و 25 آبان ماه در ایستگاه متروی امام خمینی(ره) و 27 و 28 آبان ماه در ایستگاه متروی 15 خرداد دایر خواهند شد.



نمایشگاه‌های "تقریب و وحدت" برگزار می‌شود



نمایشگاههای اختصاصی کتاب با عنوان "تقریب و وحدت" همزمان با هجدهمین دوره هفته کتاب با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 7 استان گلستان،هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، قم و ایلام برگزار می‌شود.



ناشران آثار حوزه ادیان و مذاهب، به دعوت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این نمایشگاه‌ها حضور خواهند داشت.

بنابر این گزارش کتابهای دانشگاهی و حوزوی، بیشترین حجم آثار قابل عرضه در نمایشگاه‌های اختصاصی "تقریب و وحدت" را از آن خود کرده‌اند که این کتابها با 50درصد تخفیف به دانشجویان عرضه خواهد شد.



هجدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 23 تا 30 آبان‌ در سراسر کشور برگزار می‌شود.



