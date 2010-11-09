منطقه توریستی طالقان نیازمند احداث مجتمع فرهنگی هنری است

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ افزود: در این راستا اولین مجتمع فرهنگی هنری طالقان به زودی به بهره داری می رسد که تحقق این امر بسیار مطلوب است و باید در اسرع وقت صورت گیرد.

وی ادامه داد: این مجتمع مجهز به سالن آمفی تئاتر و کتابخانه است و 400 نفر ظرفیت دارد.

این مسئول بیان کرد: مجتمع یادشده با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان اجرا می شود و به زودی شاهد به بهرداری رسیدن آن در شهرستان خواهیم بود.

پروژه های عمرانی طالقان با سرعت خوبی در حال اجراست

حدادی عنوان کرد: پروژه های عمرانی در طالقان با سرعت خوبی در حال اجراست و باید تلاش کنیم تا این سرعت همچنان تداوم داشته باشد و انجام پروژه ها نیز از کیفیت بالایی برخوردار باشد.

وی یادآور شد: خط انتقال گاز از مسیر قزوین با قطر هزار و 50 پوند به میزان 20 کیلومتر رو به اتمام است و مطالعه فاز دوم طرح از مسیر طالقان دره نیز پایان یافته است.

این مسئول گفت: در این زمینه، کلنگ اجرایی به زودی زده خواهد شد و در این خصوص اطلاع رسانی انجام می شود.

علی حدادی گفت: این واحدها در قالب پروژه سبلان به صاحبان آن واگذار می شود.

واگذاری 1002 واحد مسکونی مهر



حدادی در بخش دیگری از سخنان خود نیز از واگذاری 1002 واحد مسکونی مهر خبر داد و افزود: این واحدها در قالب پروژه سبلان به صاحبان آن واگذار می شود.

این مسئول بیان کرد: در شهر جدید هشتگرد به عنوان یکی از سه شهر جدید زیرپوشش طرح مسکن مهر در استان تهران حدود 50 هزار واحد مسکونی مهر در حال ساخت است.

وی گفت: آب، برق و گاز و دیگر طرحهای زیربنایی پروژه مسکن مهر سبلان هم در حال انجام است و مراحل پایانی را می گذراند.



این مسئول افزود: با توجه به تعامل و همکاری مثبت بین مسئولان طرحهای روبنایی شامل مدرسه، مراکز بهداشتی و رفاهی هم در طرح مسکن مهر بزودی اجرایی می شود.

مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد برای 9 هزار نفر شغل ایجاد کرد

وی گفت: طرح مسکن مهر فقط در شهر جدید هشتگرد برای 9 هزار نفر شغل ایجاد کرده ضمن اینکه در بحث اشتغال هم قدمهایی مثبتی برداشته شده است.

حدادی یادآور شد: طرح مسکن مهر بزرگترین طرح دولت در حوزه مسکن و راهکاری مطمئن برای خانه دار شدن 940 هزار خانوار فاقد مسکن کشور است.

ایجاد 500 شغل در کارنامه امسال صندوق مهر امام رضای ساوجبلاغ



فرماندار ساوجبلاغ گفت: با استفاده از تسهیلات اشتغالزایی صندوق مهر امام رضا (ع)، 500 شغل در سال 89 در این شهرستان ایجاد شده است.

حدادی افزود: برای ایجاد این تعداد شغل، یک میلیارد و 950 میلیون تومان تسهیلات با معرفی صندوق مهر امام رضا و به وسیله بانکهای عامل به واجدان شرایط اعطا شده است.

وی عنوان کرد: از ابتدای تاسیس این صندوق در سال 86 تا کنون،800 شغل در این شهرستان با استفاده از تسهیلات اعطایی آن ایجاد شده است.

دو میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافت

این مسئول یادآور شد: امسال دو میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار به صندوق مهر امام رضا این شهرستان اختصاص یافته که 76 درصد این اعتبار تاکنون جذب شده است.

وی افزود: پیش بینی می شود مابقی اعتبارات امسال صندوق مهر امام رضا تا پایان امسال جذب شود.

حدادی اضافه کرد: افراد می توانند برای استفاده از تسهیلات اشتغالزایی با ارائه طرح توجیهی خود به این صندوق از تسهیلات در این بخش بهره مند شوند.