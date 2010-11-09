نحوه تمدید و تأمین اعتبار دفترچه بیمه درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش صندوق تامین اجتماعی برای تمدید و تأمین اعتبار دفترچه درمان برای فرزندان دختر بالای 15 سال، رؤیت شناسنامه مبنی بر عدم ازدواج وی الزامی است.

همچنین فرزندان پسر بالای 22 سال نیز باید گواهی اشتغال به تحصیل یا ازکارافتادگی کلی را هنگام مراجعه به شعبه به همراه داشته باشند.

برای فرزند چهارم و به بعد، ارائه فیش پرداخت سرانه درمان همچنین افراد تحت‌تکفل بیمه‌شده سرباز، رؤیت دفترچه آماده به خدمات یا گواهی اشتغال به خدمت افراد تحت‌تکفل موردنیاز است.

بیمه‌شدگان شاغل در کارگاه‌های فصلی در دوره خارج از فصل و کارکنان شاغل در مطب پزشکان و دندانپزشکان ارائه فیش پرداخت 9 درصد حق‌بیمه درمان الزامی است.