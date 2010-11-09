"آتش پنهان" در شبکه طبرستان پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش پنهان عنوان برنامه ای است که با هدف اطلاعاتی و آموزشی و موضوع اعتیاد به تهیه کنندگی بهزاد رحیمی از صدای شبکه طبرستان پخش می شود.

در این برنامه که کاملا گزارشی است، گزارشگر با پرداختن به موضوع اعتیاد در جامعه، در موقعیتهای مختلف با شخص مبتلا صحبت می کند و به اتفاق هم به یکی از کلینیکهای شخصی برای درمان مراجعه می کننند و با بحثهای تخصصی کارشناسان (روانپزشک یا جامعه شناس ) در درمان شخص مبتلا کمک می کند.

بخشهای این برنامه را گفتار، گزارش، کارشناسی، موسیقی و افکت تشکیل می دهند.

نمایش رادیویی لدود در رادیو طبرستان

لدود به معنای دشمن سرسخت، عنوان نمایشی است با موضوع تاریخی از صدای مرکز مازندران تهیه و پخش می شود.

نمایش رادیویی لدود ماجرای قزاقان یاغی است که در زمان حکومت احمد قجر و رضاخان سردار سپه، به خاطر ظلم و جور زمانه و سختی در قزاقخانه، یاغی می شوند.

دراین نمایش سلیم سرکرده یاغیان برای سرکوبی مخالفان حکومت و کینه ای که از قلی خان فرمانده بریگارد قزاق به خاطر مخالفت ازدواج او با خواهرش داشت، در روز عروسی خواهرزاده قلی خان همه اقوامش را قتل عام می کند.

با گذشت پنج سال از این ماجرا سلیم که قصد بازگشت به آبادی را داشت، در مرزبانی متوجه زنده بودن قلی خان و آن عروس و داماد می شود که در کلبه منتظر انتقام از یاغیان هستند اما در این کلبه ماجراهایی پیش می آید که شنیدن آن خالی از لطف نیست.