جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث ضروری است

سید حجت الله موسوی قوام در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: تعداد زیادی از افرادی که به ستاد دیه مراجعه می کنند فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند و تعداد کمی از افراد تاریخ بیمه نامه آنها تمام شده و خودشان هم متوجه پایان تاریخ اعتبار بیمه نامه شخص ثالث خودرو نشده اند.

وی ادامه داد: هم اکنون بخش قابل توجه از 197 زندانی جرایم غیرعمد استان را افرادی تشکیل می دهند که فاقد این بیمه نامه هستند و توانایی پرداخت دیه نیز ندارند.

مدیرعامل ستاد دیه تاکید کرد: از نیروی انتظامی درخواست دارم که قانون جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث را جدی بگیرند و با این افراد برخورد شود، این کار باعث حفظ جان مردم و جلوگیری از ورود افراد به زندان می شود.

وی تصریح کرد: از شرکتهای بیمه مخصوصا بیمه ایران در خواست می کنم که سامانه پیام کوتاه خود را فعال کنند و یک هفته قبل از پایان بیمه نامه خودرو به مشتریان اطلاع دهند که بیمه خودرو شما در این تاریخ به پایان می رسدکه در این صورت قطعا بیشتر افراد برای تمدید بیمه خودرو مراجعه می کنند.

موسوی قوام گفت: اگر برای افرادی که می خواهند خودروهای خود را بیمه کنند شرکتهای بیمه تسهیلاتی را برای بیمه کردن خودروها در نظر بگیرند و افراد حق بیمه را به صورت ماهیانه به شرکتهای بیمه پرداخت کنند در این صورت باعث ایجاد انگیزه و استقبال بیشتر افراد مخصوصا افراد کم درآمد جامعه می شود.