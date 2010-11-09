راه ارتباطی سجاس - بولاماجی کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فرماندار شهرستان خدابنده ظهر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی راه ارتباطی سجاس – بولاماجی و در جمع مردم شهرستان خدابنده گفت: راه ارتباطی سجاس – بولاماجی بخشی از محور اتصال سجاس به زنجان به طول 52 کیلومتر است که در حال حاضر فاز اول آن به طول 13 کیلومتر به عنوان راه ارتباطی سجاس – بولاماجی اجرایی می شود.

نورالدین رفیعی خاطر نشان کرد: در حال حاضر طول مسیر سجاس به زنجان 75 کیلومتر است که با اجرای این پروژه 52 کیلومتر مسیر عبوری را خواهیم داشت و این امر موجب صرفه جویی و کاهش مصرف سوخت می شود.

رفیعی افزود: اعتبار مورد نیاز اجرای فاز اول یک میلیارد و 300 میلیون تومان و برآورد کل اعتبار مورد نیاز این پروژه 14 میلیارد تومان است.

وی یادآور شد: راه ارتباطی سجاس – بولاماجی 12 روستا را پوشش می دهد و تا هفته دولت سال آینده بهره برداری می شود.

راه ارتباطی سجاس – بولاماجی به طول 13 کیلومتر و عرض 8.9 متر ظهر در مسیر سجاس به بولاماجی واقع شده است که ظهر سه شنبه با حضور استاندار زنجان و جمعی از مسئولین و مردم شهرستان خدابنده کلنگ زنی شد.