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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۳۶

احداث پتروشیمی موجب توسعه شهرستان خدابنده می شود

احداث پتروشیمی موجب توسعه شهرستان خدابنده می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: شرکت پتروشیمی از نوع پروپلین در منطقه عمومی خدابنده احداث می شود که موجب تحولی بزرگ در شهرستان خدابنده خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی راه ارتباطی سجاس – بولاماجی افزود: با اجرای چندین پروژه دیگر در این منطقه که بزرگترین آن احداث شرکت پتروشیمی از نوع پروپلین است بخشی از محرومیت منطقه خدابنده مرتفع و مشکل بیکاری آن نیز حل می شود.

رئوفی نژاد خاطر نشان کرد: راه ارتباطی سجاس – بولاماجی بخشی از پروژه بزرگ محور اتصال استان زنجان به استان همدان است که تا هفته دولت سال آینده تکمیل شده و به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اجرای سه محور ماهنشان، طارم و خدابنده اظهار داشت: این سه محور نسبت به سایر محورهای اجرا شده دیگر در استان از سرعت لازم برخوردار نبوده است اما امروز با همت و همکاری مسئولین و مردم استان، ساخت و تکمیل آنها به سرعت به پیش خواهد رفت.

استاندار زنجان با بیان اینکه محور خدابنده تا کبودرآهنگ از جمله پروژه های مهم استان است گفت: اتصال استان زنجان به استان همدان یکی از پروژه های مهم مصوب شده در دور دوم سفر هیئت دولت به زنجان بود و با بهره برداری از این پروژه تحول بزرگی در منطقه خدابنده ایجاد می شود.

رئوفی نژاد افزود: گاز رسانی، گردشگری، مباحث عمرانی و هر آنچه که لازمه برخورداری از این محور است در دستور کار قرار دارد و کلنگ زنی این پروژه در راستای توسعه سجاس و محور ارتباطی شهر سجاس به زنجان مثمر ثمر خواهد بود.

استاندار زنجان گفت: به برکت حرکت دولت دهم در جای جای استان شاهد اجرای طرح های بزرگ و کوچک در بخش های مختلف، سرمایه گذاری ها و اجرای پروژه های بسیاری در سطح استان زنجان هستیم و آهنگ حرکت توسعه قابل قبولی در استان قابل مشاهده است.

راه ارتباطی سجاس – بولاماجی به طول 13 کیلومتر و عرض 8.9 متر ظهر در مسیر سجاس به بولاماجی واقع شده است که ظهر سه شنبه با حضور استاندار زنجان و جمعی از مسئولین و مردم شهرستان خدابنده کلنگ زنی شد.

کد مطلب 1188389

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