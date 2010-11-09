احداث پتروشیمی موجب توسعه شهرستان خدابنده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی راه ارتباطی سجاس – بولاماجی افزود: با اجرای چندین پروژه دیگر در این منطقه که بزرگترین آن احداث شرکت پتروشیمی از نوع پروپلین است بخشی از محرومیت منطقه خدابنده مرتفع و مشکل بیکاری آن نیز حل می شود.

رئوفی نژاد خاطر نشان کرد: راه ارتباطی سجاس – بولاماجی بخشی از پروژه بزرگ محور اتصال استان زنجان به استان همدان است که تا هفته دولت سال آینده تکمیل شده و به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اجرای سه محور ماهنشان، طارم و خدابنده اظهار داشت: این سه محور نسبت به سایر محورهای اجرا شده دیگر در استان از سرعت لازم برخوردار نبوده است اما امروز با همت و همکاری مسئولین و مردم استان، ساخت و تکمیل آنها به سرعت به پیش خواهد رفت.

استاندار زنجان با بیان اینکه محور خدابنده تا کبودرآهنگ از جمله پروژه های مهم استان است گفت: اتصال استان زنجان به استان همدان یکی از پروژه های مهم مصوب شده در دور دوم سفر هیئت دولت به زنجان بود و با بهره برداری از این پروژه تحول بزرگی در منطقه خدابنده ایجاد می شود.

رئوفی نژاد افزود: گاز رسانی، گردشگری، مباحث عمرانی و هر آنچه که لازمه برخورداری از این محور است در دستور کار قرار دارد و کلنگ زنی این پروژه در راستای توسعه سجاس و محور ارتباطی شهر سجاس به زنجان مثمر ثمر خواهد بود.

استاندار زنجان گفت: به برکت حرکت دولت دهم در جای جای استان شاهد اجرای طرح های بزرگ و کوچک در بخش های مختلف، سرمایه گذاری ها و اجرای پروژه های بسیاری در سطح استان زنجان هستیم و آهنگ حرکت توسعه قابل قبولی در استان قابل مشاهده است.

راه ارتباطی سجاس – بولاماجی به طول 13 کیلومتر و عرض 8.9 متر ظهر در مسیر سجاس به بولاماجی واقع شده است که ظهر سه شنبه با حضور استاندار زنجان و جمعی از مسئولین و مردم شهرستان خدابنده کلنگ زنی شد.