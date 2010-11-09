1500 واحد مسکونی مسکن مهر در خدابنده احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی راه آماده سازی زمین و احداث 1500 واحد مسکونی مسکن مهر شهر قیدار، در جمع مردم شهرستان خدابنده با بیان اینکه تعداد متقاضیان مسکن مهر شهر قیدار کمتر از تعداد واحدهای مسکونی مسکن مهر است، اظهار داشت: خدابنده اولین شهرستان استان زنجان است که مشکل مسکن در آن به طور کامل حل می شود و دهه فجر سال آینده جشن خانه دار شدن همه واجدین مسکن مهر در استان برگزار می شود.

رئوفی نژاد افزود: پروژه 1500 واحدی مسکن مهر شهر قیدار با عنوان "شهرک مهر" دهه فجر سال آینده به بهره برداری می رسد که 300 واحد آن در قالب مسکن کلبه هنر خدابنده است.

وی ادامه داد: این پروژه در زمینی به مساحت 15 هکتار با جمعیت پذیری هزار و 732 نفر احداث می شود که 360 واحد آن متعلق به انجمن خیرین، 100 واحد متعلق به بهزیستی و 500 واحد آن برای سایر مردم شهر قیدار است.

استاندار زنجان یادآور شد: تا کنون 500 نفر واجدین شرایط مسکن مهر اقدام به ثبت نام کرده اند.

رئوفی نژاد تصریح کرد: زمان اجرای پروژه های مسکن مهر از زمان کلنگ زنی آن یکسال است و با قیمت، کیفیت و تجهیزات مشخص ساخته می شود.

پروژه احداث 1500 واحد مسکونی مسکن مهر شهر قیدار ظهر سه شنبه با حضور استاندار زنجان و جمعی از مسئولین و مردم شهرستان خدابنده کلنگ زنی شد.