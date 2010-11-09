دستگاه های اجرایی ایلام دو درصد اعتبارات را به پژوهش اختصاص دهند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه پژوهش و فن آوری استان گفت: پژوهش و نوآوری باید در سطح ادارات احیاء شود و مدیران باید در یک فرآیند منطقی، بدنبال نهادینه کردن این موضوع باشند .

وی اظهار داشت: نباید به پژوهشها بی اعتنا بود و هر دستگاهی باید از محل سهم اعتبارات 2 درصد این بخش اقدام به پژوهشهای راهبردی و هدفمند نمایند .

اعلایی افزود: انجام پژوهشهای کاربردی باید در دستور کار مدیران دستگاه ها قرار داشته باشد و با اولویت بندی این طرحها، جهت تصویب نهایی به حوزه معاونت برنامه ریزی استانداری ارسال تا متعاقباً جهت اجراء به ادارات عودت داده شود .

وی خواهان تعریف ساز و کاری تحت عنوان شیوه نامه ای که بتوانند همه نقاط ضعف و قوت را در حوزه پژوهش و فن آوری را بیان کند گردید .

نماینده عالی دولت در استان خاطر نشان کرد: ادارات دولتی نباید پژوهش گریز باشند و این موضوع باید خود بعنوان یک پژوهش به آن نگاه شود که چرا ادارات، تنها بدنبال ارائه گزارش و جذب اعتبارات دو درصدی این بخش هستند .

وی اضافه کرد: اداراتی که بدنبال کارهای پژوهشی و نوآوری هستند و نیازهای خود را و بهره وری بیشتر در فعالیتها را از این طریق رشد و تعالی ببخشید، مورد تشویق قرار می گیرند .