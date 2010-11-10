  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۹:۵۹

سوم ذیحجه سال دهم هجری/

کاروان پیامبر(ص) در مسیر مکه به عسفان رسید

کاروان پیامبر(ص) در مسیر مکه به عسفان رسید

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: در نهمین روز از سفر پیامبر در مسیر مدینه تا مکه، کاروان پیامبر اکرم (ص) به "عسفان" رسید.

پیامبر خدا با عزمی راسخ به همراه قافله هفتاد هزار نفری خود همچنان به سمت مکه پیش می روند تا آخرین فرامین الهی را اجرا کنند، اجرای صحیح مراسم حج و آموزش واجبات و مستحبات آن به مسلمین و همچنین اعلام امر ولایت و امامت و تعیین جانشین بعد از خود، چرا که دیگر خورشید عمر مبارکشان رو به افول است .

حضرت علی (ع) نیز همراه کاروان دوازده نفری از یمن به سمت مکه در راه و بی صبرانه در انتظار دیدار رسول خدا است .

اغلب محدثین و مورخین، به تواتر در کتب فریقین نقل کرده اند که رسول خدا (ص) فرمودند: " اول کسی که روز قیامت در حوض کوثر بر من وارد می شود، علی است و او همان جوانمردی است که اولین مسلمان بود و پیش از هرکس اسلام آورد و نماز گزارد و اطاعت امر خدا و رسول نمود ." ( بحارالانوار)

ابوذر غفاری می گوید: از رسول خدا (ص) شنیدم که در حق امیرالمومنین می فرمود: " یا علی تو اول کسی هستی که به من ایمان آوردی. تو کسی خواهی بود که در قیامت با من مصافحه می کنی. تو راستگوی بزرگواری، تو کسی هستی که بین حق و باطل فرق می گذاری و حق همواره با توست. تو پیشوا و رهبر مؤمنین هستی . برادر من، وزیر من و بهترین کسی هستی که پس از من باقی خواهی ماند و تو مواعید مرا انجام می دهی .

زمان ابلاغ آخرین رسالت نبوی هر لحظه نزدیکتر می شود .

کد مطلب 1188398

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها