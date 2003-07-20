به گزارش خبرنگار هنري "مهر" ابوالحسن داوودي در اين جلسه در مورد مباحث جاري در خانه سينما سخن گفت .

وي در ابتدا به تشريح لزوم و ضرورت رسيدن به انضباط صنفي از طريق روش هايي كه بتواند حقوق حقه شاغلين صنوف مختلف خانه سينما را حفظ كند پرداخت و آن را مهمترين مسئله سينماي ايران ارزيابي كرد .

وي در ادامه اتحاديه تهيه كنندگان را به عنوان مهمترين صنف خانه سينما، تاثير گذار ترين صنف در شكل گيري اين انضباط تلقي كرد و به چگونگي مطالبات خانه سينما از اتحاديه تهيه كنندگان در اين زمينه پرداخت .

داوودي علاوه براين با اشاره به آماده شدن كارت هاي حرفه اي، صدور اين كارت ها را براي اعضاي صنوف مختلف خانه سينما منوط به شكل گيري تعريف روابط حرفه اي ميان عوامل توليد دانست و در نهايت تمام اين اقدامات را وابسته به تعاريفي كه قرار است ا زسوي اتحاديه تهيه كنندگان ارائه شود تلقي كرد .

وي همچنين معضل بدهي هاي سازمان سينمايي سوره حوزه هنري به توليد كنندگان و توزيع كنندگان فيلم را مطرح كرد و با اعلام اينكه زمان بسياري از اين بدهي ها ، بيش از يك سال ، گذشته است، اقدامات گام به گام خانه سينما در مواجهه با اين مشكل را تشريح كرد .

سخنگوي شوراي صنفي د رادامه به توصيف انجمن نوپاي كارگردانان و تهيه كنندگان پرداخت و آن را انجمني فرهنگي تلقي كرد كه با نيت رفع مشكلات ويژه كارگردان - تهيه كنندگان شكل گرفته است . وي تصريح كرد اين انجمن هرگز قصد فعاليت موازي با اتحاديه تهيه كنندگان را ندارد همچنين اخبار مربوط به اين دست فعاليت ها در اين انجمن را شايعات بي اساس خواند .

پيشبرد امور هفتمين جشن سينماي ايران و حواشي آن ديگر موضوع جلسه بود كه داوودي به آن پرداخت . نزديكي به اجراي مراسم ، تدارك و برنامه ريزي اين مراسم ، پايان داوري بخش هاي مختلف و تداوم داوري بخش مسابقه فيلم هاي بلند از جمله مواردي بود كه در اين جلسه مطرح شد ، مواردي كه پيش از اين نيز در خبر ها مطرح شده بود . وي برگزاري هفته سينماي ايران را به بهانه برگزاري جشن سينما با برپايي نشست هاي تخصصي مختلف از ديگر برنامه هاي جنبي جشن امسال برشمرد .

رئيس هيات مديره خانه سينما برگزاري كلاس هاي آموزشي مشترك با شركت" كداك "را از ديگر برنامه هاي خانه سينما اعلام كرد . اين كلاس ها با سه موضوع سينماي ديجيتال ، فيلمبرداري و لابراتوار در روزهاي27 و28 مردادماه براي دست اندر كاران سينما برگزار مي شود .

داوودي در پايان با اشاره به سانحه تلخي كه در هنگام فيلمبرداري " شب آفتابي " رخ داد و تلفات جاني در برداشت و با تاكيد برمسئوليتي كه معاونت سينمايي در پيگيري اين حادثه بر عهده خانه سينما گذاشته است اعلام كرد جامعه صنوف سينماي ايران در حال پيگيري ساماندهي وضعيت و احقاق حقوق در گذشتگان است.

داوودي در ميان سخنان خود به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفت .