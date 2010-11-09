قطر و امارات به نخستین پیروزی خود دست یافتند/ توقف عمان مقابل تایلند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی گوانگجو امروز سه شنبه و در سومین روز این رقابت‌ها تیم‌های قطر و امارات به ترتیب مقابل هند و بنگلادش به برتری دست یافتند و دیدار تیم‌های عمان و تایلند با تساوی به پایان رسید.

از گروه D ، قطر در حالیکه تا دقیقه 80 مقابل هند شکست را پذیرا شده بود با درخشش و گلزنی "علی جارالا" پیروزی را از آن خود کرد. در این دیدار ابتدا "راوانان" در دقیقه 19 برای هند گلزنی کرد و این گل تا دقایق پایانی مسابقه پابرجا بود که "علی جارالا" در دقایق 80 و 88 پیروزی را برای تیم قطر رقم زد. قطر که در نخستین دیدار خود مقابل سنگاپور متوقف شده بود با این پیروزی چهار امتیازی شد.

از گروه E رقابت‌ها امروز همچنین تیم امارات به مصاف بنگلادش رفت. این تیم که در روز اول رقابت‌ها مقابل هنگ کنگ تن به تساوی داده بود، در دومین مسابقه با سه گل بنگلادش را شکست داد تا چهار امتیازی شود. در این دیدار احمد الجنیبی دقیقه 46 و محمد عبدالله در دقایق 63 و 82 برای تیم امارات گلزنی کردند.

دیدارهای تیمهای تایلند و عمان از گروه F رقابت‌ها نیز با تساوی یک بریک به پایان رسید. تایلند در نخستین دیدار خود با سه گل پاکستان را شکست داده و عمان با یک گل مالدیو را از پیش رو برداشته بود.

عصر امروز به وقت تهران و در ادامه این مسابقات سه دیدار برگزار خواهد شد و طی آن از گروه F مالدیو با پاکستان، از گروه D کویت با سنگاپور و از گروه E ازبکستان با هنگ کنگ دیدار خواهند کرد .

مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی گوانگجو با شرکت 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی از روز یکشنبه 16 آبان آغاز شده و تا 4 آذر ماه ادامه خواهد داشت.